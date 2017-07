Für vorläufig aufgenommene Asylsuchende soll weniger Geld ausgegeben werden. Dies entschied der Zürcher Kantonsrat Anfang April. Mit dem von der Stadt Zürich gegen diesen Beschluss ergriffenen Behördenreferendum und der nun im September folgenden Volksabstimmung ist der Asylbereich des Kantons einer gewissen Planungsunsicherheit ausgesetzt, was auch Auswirkungen auf die Gemeinden hat.

In Schlieren zum Beispiel will der Stadtrat die bestehende Leistungsvereinbarung mit der Asylorganisation Zürich (AOZ) bis Ende 2020 erneuern, obwohl die Rahmenbedingungen teils schwierig sind. «Die Situation bezüglich Anzahl, Personengruppen und Aufgaben der Gemeinden wird sich kontinuierlich verändern», so der Stadtrat in seiner Weisung. Daher werde der Vertrag erst bis Ende 2020 festgesetzt, um dann falls nötig grundlegende Anpassungen vorzunehmen.

Tatsächlich verändert sich die Gesetzeslage öfters: Bereits am 24. September entscheidet das Zürcher Stimmvolk darüber, ob vorläufig aufgenommene Asylsuchende (Status F) wie bis anhin Sozialhilfe nach den Richtlinien der Schweizerischen Sozialhilfekonferenz (Skos) erhalten sollen oder aber, wie vom Kantonsrat entschieden, wie Asylsuchende nach Richtlinien der Asylfürsorge unterstützt werden sollen. Bei diesen ist kein Betrag für Integrationsmassnahmen vorgesehen. Genau dies war bei den Geldern der Sozialhilfe jedoch möglich.

Integrationspolitisch sei dies der falsche Schritt, argumentiert der Stadtzürcher Sozialvorstand Raphael Golta (SP). Dies, weil so eine Kostenverlagerung vom Kanton zu den Gemeinden bezüglich der Integrationsmassnahmen vonstattenginge.

Schlieren gegen Referendum

«Wo dadurch bei den Gemeinden genau Mehrkosten anfallen, ist mir schleierhaft», sagt der Schlieremer Sozialvorstand Christian Meier (SVP). In einer Sitzung Ende Mai entschied die Exekutive, das Behördenreferendum der Stadt Zürich nicht zu unterstützen. «Die durch die Sozialhilfe finanzierten Integrationsmassnahmen sind nicht notwendig, da vorläufig Aufgenommene ohnehin nicht langfristig in der Schweiz bleiben», so Meier.

Meiers Parteikollege und Gemeinderat Beat Kilchenmann will in einer kleinen Anfrage noch detailliertere Informationen von der Exekutive. Er will wissen, wie viel die Stadt Schlieren einsparen könnte, wenn vorläufig Aufgenommenen lediglich Nothilfe entrichtet wird. Auch interessiert Kilchenmann, ob der Stadtrat prüft, Personen mit dem Status F in Form von Sachleistungen zu unterstützen. «Die Abklärungen dazu laufen derzeit», so Meier.

Ein Blick in die neue Leistungsvereinbarung mit der AOZ, welche dem Parlament wohl im September vorgelegt wird, zeigt zwei markante Neuerungen. Zum einen wird im neuen Vertrag nicht mehr zwischen Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen unterschieden.