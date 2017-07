Welcher Gefahr waren die Kinder durch die Tierpräparate in den Schulhäusern ausgesetzt?

Beat Häring: Kommt man in Kontakt mit Arsen, durch Berühren oder Einatmen, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man an Krebs erkrankt. Allerdings liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 1:100 000, sie ist also relativ gering. Wie stark die Kinder in den Schulhäusern der Gefahr ausgesetzt waren, hängt aber auch stark davon ab, wie die Lehrer mit den Präparaten umgegangen sind.

Wäre Entgiften eine Variante?

Nein, das ist nicht möglich. Das Arsen wird an der Innenseite der Tiere aufgetragen, und von dort diffundiert es auf das ganze Tier.

Seit wann ist bekannt, dass Tierpräparate giftig sein können?

Arsen ist mindestens seit zwanzig Jahren verboten, seit bekannt ist, dass es krebserregend ist. Im Leitfaden des Zürcher Volksschulamts steht seit 2013, dass im Umgang mit Tierpräparaten Vorsicht geboten ist, dass man sie nicht berühren sollte, ausser mit Handschuhen.

Dieser Leitfaden wird nun überarbeitet. Warum?

Gemäss Suva-Grenzwertliste ist der Kontakt mit Arsen grundsätzlich so gering wie möglich zu halten. Falls aber keine Alternativen bestehen, darf der Grenzwert von 0,1 Milligramm pro Kubikmeter in der Luft nicht überschritten werden. Bei Schulen bestehen die Alternativen, Präparate in Vitrinen einzuschliessen oder mit ungiftigen zu ersetzen. Tierpräparate, die weniger als 1000 Milligramm Arsen pro Kilogramm enthalten, gelten als völlig unbedenklich.

Sie sind an der Überarbeitung des Leitfadens beteiligt. Werden dort arsenhaltige Präparate in Schulen verboten?

Ich werde darauf hinarbeiten, dass im Leitfaden, der schweizweit gelten soll, drinsteht, dass diese Tiere entweder ersetzt werden oder in eine Vitrine gestellt werden müssen.

Einige Lehrer sagen, der pädagogische Wert von Tierpräparaten bestehe darin, dass die Kinder sie anfassen dürften. Was ist die Lösung?

Man kann die Tiere durch ungiftige ersetzen. Heute ist das Präparieren mit ungiftigen Stoffen möglich, es kostet einfach etwas mehr. Eine Krähe kriegt man etwa für 600 bis 800 Franken. (Deborah Stoffel)