Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote verharrt im Bezirk Dietikon auf 2,1 Prozent Per Ende Juli waren 1065 Personen als arbeitslos gemeldet – das sind leicht mehr als noch im Juni.

Kantonsweit ist die Arbeitslosenquote im Juli leicht von 1,6 auf 1,7 Prozent gestiegen. Symbolbild: Severin Bigler

Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Dietikon hat leicht zugenommen. Wie die jüngsten Zahlen des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) vom Montag zeigen, waren per Ende Juli 1065 Personen im Bezirk Dietikon als arbeitslos gemeldet. Das sind 24 mehr als noch Ende Juni. Die Arbeitslosenquote im Bezirk Dietikon liegt weiterhin bei 2,1 Prozent.

Kantonsweit ist die Arbeitslosenquote im Juli zwar leicht von 1,6 auf 1,7 Prozent gestiegen. Sie liegt damit aber noch immer deutlich unter dem langfristigen Mittel. Der Kanton bezeichnet den Arbeitsmarkt deshalb als stabil.

Allerdings habe sich die Konjunktur bereits seit Jahresbeginn etwas abgekühlt, heisst es in der Mitteilung weiter. «Ob die Abkühlung auch auf dem Arbeitsmarkt sichtbar wird, bleibt abzuwarten.»

Ende Juli waren insgesamt 14583 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren im Kanton Zürich als arbeitslos gemeldet. Das waren 702 mehr als im Vormonat.

Ein Teil dieses Anstiegs geht auf saisonale Effekte zurück; so schliessen im Sommer beispielsweise zahlreiche Lernende und Studierende ihre Ausbildung ab, was gemäss AWA in vielen Branchen zu einem temporären Anstieg der Arbeitslosenzahlen führt. Die grössten Zunahmen verzeichneten im Juli die Informatik (+85 Personen), das Gastgewerbe (+63), der Grosshandel (+41) und die Banken (+39). Im Baugewerbe ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen hingegen weiterhin rückläufig (-11).

Die Prognosen für die kommenden drei Monate fallen uneinheitlich aus. Einerseits erwarten gemäss Mitteilung mehrere Branchen einen leichten Rückgang der Beschäftigtenzahlen, darunter befindet sich auch der Finanzsektor. Andererseits rechnen diverse Branchen – etwa die Dienstleister oder das Gastgewerbe – mit einer unveränderten oder gar zunehmenden Beschäftigung. (sda/liz)