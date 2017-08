Werner Fisler hat schlaflose Nächte. Seit er im Mai des letzten Jahres an die Uitikonerstrasse in Schlieren umgezogen ist, wird er mehrmals in der Woche von Lärm geweckt. Dieser wird von Sattelschleppern verursacht, die beim Shoppingcenter Lilie ihre Waren abliefern, wie Fisler sagt. «Die Chauffeure lassen leere Paletten fallen und geben sich keinerlei Mühe, die Nachtruhe einzuhalten», sagt er. «Ich kann verstehen, dass Frischprodukte früh morgens angeliefert werden. Aber dass der Lärm schon um 2.30 Uhr beginnt und sich bis 4.30 Uhr hinzieht, ist für mich und viele meiner Nachbarn unerträglich geworden.»

Der Stadtrat weiss Bescheid

Dem Stadtrat sei die Situation grundsätzlich bekannt, sagt Stephan Knobel, Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit. Die genannte Zeit und dass es sich dabei um Sattelschlepper handle, sei jedoch neu, so der Stadtrichter. Die Anwohner hätten im Normalfall ein Recht auf Nachtruhe. «Sie sollten in jedem Fall die Notrufnummer 117 wählen. Nur so kann sofort gehandelt werden», sagt Knobel. Eine andere Möglichkeit sei es, das Nummernschild des Fahrzeugs sowie die Firmenanschrift zu notieren und diese zusammen mit der genauen Uhrzeit dem Abteilungssekretariat Sicherheit und Gesundheit zu melden.

Fisler kann diese Antwort nicht trösten. Die Stadtpolizei wolle ihm nicht helfen. Mittlerweile rücke nicht einmal mehr jemand aus, wenn er die 117 wähle, sagt er. Der Schlieremer hofft, dass die Lieferanten selbst ihren Fahrern bessere Manieren beibringen. «Die Chauffeure müssen sensibilisiert und darauf hingewiesen werden, dass Nachtruhe herrscht», sagt er.

Eigentümerin gesprächsbereit

Grundeigentümerin des Shoppingpoints Lilie ist die Firma J.F. Jost & Co. Diego Albertanti, stellvertretender Geschäftsleiter, bedauert, dass Anwohner unter Nachtlärm leiden. Gemäss Abklärungen mit den Geschäftsbetreibern könne jedoch dieser kaum von Zuliefern des Shoppingcenters stammen, sagt er. «Der Coop wird ungefähr um 6 Uhr beliefert, die Bäckerei und der Denner um 4.30 Uhr. Dies geschieht allerdings beim Lilienweg, also auf der anderen Seite des Shoppingcenters», so Albertanti.