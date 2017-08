Das Spital Limmattal kommt noch lange nicht zur Ruhe – zumindest nicht, was die Bautätigkeit anbelangt. Seit drei Jahren wird am Neubau des Schlieremer Spitals gearbeitet – nach zehn Jahren Planung und nachdem bereits seit Ende der 1990er-Jahre über eine Erneuerung nachgedacht worden war. Doch bereits beim Spatenstich im Herbst 2014 wusste man: Auch das Pflegezentrum des Spitals muss in den nächsten Jahren saniert oder erneuert werden. Eine Gebäudesubstanzanalyse zeigt, dass der 1987 eröffnete Bau nicht mehr länger als bis 2022 genutzt werden sollte.

Seit Januar dieses Jahres ist klar, was mit dem Pflegezentrum geschehen soll: Damals entschieden sich die Delegierten des Spitalverbands, den zurzeit entstehenden Neubau erweitern zu lassen, um darin das Pflegezentrum unterzubringen. Sie folgten damit dem Vorschlag des Verwaltungsrats. Damit waren die anderen beiden Möglichkeiten eines freistehenden Neubaus oder einer teuren Totalsanierung vom Tisch.

Zuschlag an Losinger Marazzi

Die Option, den Neubau dereinst zu erweitern, ist im Projekt «LimmiViva» schon vorgesehen: Es ist so angelegt, dass es in zwei Schritten ausgebaut werden kann. Bloss ging man bei der Planung damals nicht davon aus, dass der erste Ausbauschritt so schnell schon umgesetzt werden könnte. Kosten dürfte das neue Pflegezentrum, wenn es im Erweiterungsbau untergebracht wird, gemäss ersten Schätzungen rund 53 Millionen Franken.