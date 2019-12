An der Poolparty gibts heisse Küsse — die sechs Frauen buhlen um die Gunst von Bachelor

Am Ende der Folge muss er entscheiden, mit welchen Kandidatinnen er im weiteren Verlauf der Staffel Traum-Dates verbringen will. Es scheint so, als hätte mindestens eine der Frauen das Tor zu seinem Herzen bereits geöffnet.

Je weniger Bewerberinnen noch im Rennen sind, desto aggressiver wird Haziri bezirzt. Nachdem die Kandidatinnen den Dietiker mit einer aufreizenden Choreografie zur Poolparty begrüsst haben, reissen sich alle um seine Aufmerksamkeit. In knapper Bademode schwimmen sie um ihn herum, umarmen ihn und überhäufen ihn mit Küssen. Auch Kandidatin Sindy, die bisher noch kein Einzeldate hatte, versucht, den Bachelor zu betören. Sie küsst Haziri wieder und wieder, womit sie sich bei ihren Konkurrentinnen keine Freunde macht. Schliesslich angelt sich Kandidatin Grace ein Einzeldate mit Haziri. Während des Dates taucht aber plötzlich Mitbewerberin Vanessa auf und erzählt dem Bachelor, dass jemand das Gerücht gestreut habe, dass sie bereits einen Freund habe. «Es ist mir wichtig, sofort klarzustellen, dass das nicht stimmt», betont Vanessa. Bei Grace und dem Bachelor macht sie sich mit dieser Aktion nicht beliebt. Als Vanessa davon schwirrt, vertiefen sich die beiden Turteltauben wieder ins Gespräch. Die Chemie scheint zu stimmen.

Wenn die Einstellung nicht passt

Mit Sindy will der Bachelor hingegen nicht warm werden. An ihrem ersten Einzeldate erzählt sie ihm von ihren Plänen im Leben. «Ich lasse alles einfach auf mich zukommen», sagt sie. Den zehn Jahre älteren Haziri kann sie damit aber nicht beeindrucken. Er befinde sich an einem anderen Punkt im Leben und ihre Einstellung passe nicht zu ihm, sagt er. Dies kriegt Sindy auch in der Rosennacht zu spüren. Denn für die 19-Jährige hat der Bachelor keine Rose mitgebracht. Und auch Vanessa muss den Rückflug antreten.

In der nächsten Bachelor-Episode, die am kommenden Montag um 20.15 auf 3+ ausgestrahlt wird, stehen Traum-Dates auf dem Programm. Für das erste wird Haziri mit Kandidatin Sandra nach Bangkok fliegen.