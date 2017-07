Ganz zu schweigen davon, dass die Jüngsten von der Betreuung derzeit ganz ausgeklammert werden. Jede Mutter, jeder Vater weiss, wie viel leichter es ist, ein Vorschulkind zu erziehen als einen Teenager. Was Hänschen nicht lernt ... Auch wichtige Aufgaben, für welche die Schulsozialarbeiter ausgebildet sind, liegen derzeit mangels Kapazität in den Dietiker Schulen brach, allen voran die Prävention. Dabei wäre sie hier – wie so oft – der Königsweg.

Die Schulen in Dietikon können nur mit Neid auf die Stellenprozente anderer Gemeinden, namentlich diejenigen von Schlieren, blicken. Waren anderswo die Probleme dringlicher, die Gemeinderäte weitsichtiger, die Schulpflege taktisch geschickter? Schon bei der Einführung der Schulsozialarbeit in Dietikon hakte es; es brauchte erst den Zwang durch ein Gesetz. Jetzt ist die Zeit, es besser zu machen und Geld in die Hand zu nehmen, um das belastete Schulpersonal zu unterstützen und jungen Menschen zu helfen, die individuell beeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind.