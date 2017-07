Jedes Jahr stellen sich in den Limmattaler Gemeinden Redner auf Podeste und richten ein paar Worte zur Schweiz an die versammelte Feiergemeinschaft am 1. August. Diese Ansprachen haben eine lange Tradition und gehören genauso zum Nationalfeiertag wie der Bauernbrunch und die Feuerwerke. Auffallend ist, wie oft sie von Politikern aus den eigenen Reihen gehalten werden. Heuer wird das in Urdorf, Unterengstringen, Weiningen, Oetwil und Aesch der Fall sein: Alle Redner sind in der lokalen Politik tätig.

Generell scheinen die Ansprachen zum 1. August eine politische Angelegenheit zu sein. Denn auch in Uitikon, Geroldswil, Schlieren und Birmensdorf haben die Redner Ämter als Ständerat, Statthalter oder Kantonsrat inne. Einzig Dietikon sticht heraus. Dort werden ein Bewohner und eine Bewohnerin des Limmatfelds zu Wort kommen.