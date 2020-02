«Am nächsten Tag haben wir ihn per Zufall getroffen» — sie empfiehlt ein Buch über Dr. Beat Richner

Michèle Hänseler: Während unserer Zeit in Singapur sind wir viel gereist, unter anderem auch nach Kambodscha. In Siem Reap besuchten wir ein Benefiz-Konzert von Beat Richner. Am nächsten Tag haben wir ihn per Zufall auf der Strasse getroffen und konnten persönlich mit ihm sprechen. Seine Persönlichkeit, sein Engagement und sein unermüdlicher Wille haben uns sehr beeindruckt und verdienen den grössten Respekt.

Worum geht es?

Das Buch ist eine Hommage an Beat Richner, an sein Leben, sein Werk, aber auch eine Erinnerung an seine letzten ­Monate; erzählt von seinem langjährigen Vertrauten, Peter ­Rothenbühler. Es zeichnet Richners Weg von seiner privilegierten Kindheit und Jugend am Zürichberg über seine Studentenzeit, seine Bea­tocello-Persönlichkeit und seinen Werdegang als Arzt bis hin zu seinen Einsätzen beim Roten Kreuz, seinem Kampf gegen die Diskriminierung der Ärmsten und damit zu seinem Lebenswerk und Vermächtnis in Kambodscha, bis zum Abschied von «Doctor God» nach. Die Erzählungen werden ergänzt mit Fo- tos, Interviews, Fakten, Zahlen und Meilensteinen. Das Buch regt zum Nachdenken an, lässt den Leser auch immer wieder schmunzeln und nimmt ihn mit auf die Reise durch ein spannendes und visionäres Leben. Ganz im Sinne der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion wird im Buch René Schwarzenbach, Präsident der Stiftung Kinderspital Kan­tha Bopha, zitiert: «Was kann nachhaltiger sein, als Kinderleben zu retten und Kindern einen gesunden Start ins Leben und in die Zukunft zu ermöglichen?»