Er steht mit dem Rücken zur Wand, und daran ist er selbst schuld. Wenn der Geroldswiler Michael S. bis zum 23. Oktober seine Wohnung in der Fahrweid nicht geräumt hat, rückt am nächsten Tag um 8 Uhr die Polizei an und erledigt das für ihn. Dann steht er auf der Strasse. Noch vier Tage.



Wer die Geschichte von S. hört, sucht unweigerlich nach Stellen, an denen neue Hoffnung keimen, es aufwärtsgehen könnte. Viel findet man nicht. Letzte Woche wandte er sich mit einem Hilferuf an die Limmattaler Zeitung: «Ich bin ein alleinerziehender Vater und in Not, da ich bald meine Wohnung verlassen muss und ich noch keine neue gefunden habe. Beim Sozialamt sagt man mir, man kann mir nicht helfen. Keine Notwohnung, nichts. Ich weiss nicht weiter. Es kann doch nicht sein, dass ich bald auf der Strasse stehe. Ich schreibe, weil ich so noch eine kleine Chance sehe, dass mir ein Vermieter, der das liest, eventuell eine Tür aufmacht.» Ein Verzweifelter auf herbstlicher Herbergssuche.



Der Sohn baut Mist



Vor sieben Jahren zügelt der 38-jährige Schaltanlagenmonteur von Schwamendingen mit seiner Partnerin und seinem 15-jährigen Sohn in die Viereinhalb-Zimmer-Wohnung in der Geroldswiler Fahrweid, 2450 Franken beträgt der Mietzins. Eigentlich viel zu teuer, meint S. Da aber beide Erwachsenen verdienen, er als Projektleiter bei einer Effretiker Firma, sie in der Gastronomie, können sie sich die Wohnung leisten. Das ändert sich, als die Partnerschaft in die Brüche geht und die Freundin zurück nach Deutschland zügelt.