Als Uitikon unbedingt zu Zürich gehören wollte — ein Blick zurück

Als die Stimmberechtigten des Kantons vor 89 Jahren an die Urne schritten, um über die künftigen Stadtgrenzen von Zürich zu befinden, wäre es beinahe auch um jene Uitikons gegangen. Viel fehlte nicht und die Gemeinde wäre zu den acht Dörfern gestossen, die sich beim Stimmvolk für eine Fusion mit Zürich bewarben. Die Historikerin Sonja Furger geht im diesjährigen Weihnachtskurier, der an die Haushalte der Gemeinde verteilt wurde, dieser Geschichte auf den Grund.

Zahlreiche Gemeinden der Zürcher Agglomeration waren vor der ersten Eingemeindung 1893 am Rande des finanziellen Ruins. Wegen der Landflucht nahm die Bevölkerung rasant zu, weswegen grosse Investitionen in Infrastrukturen wie Schulhäuser und Strassen getätigt werden mussten. Das Geld dazu fehlte jedoch, da die solventen Einwohner und Unternehmen in der Stadt wirtschafteten und Steuern zahlten. Die völlig unbestrittene erste Eingemeindung schuf Aussersihl, Enge, Leimbach, Fluntern, Hirslanden, Hottingen, Oberstrass, Riesbach, Unterstrass, Wiedikon, Wipkingen und Wollishofen zwar Abhilfe, aber das Problem verlagerte sich. Bald lancierten Vertreter der neuen Vorortsgemeinden eine Initiative, nach der eine zweite Eingemeindung an die Urne kommen sollte. Neben Affoltern, Albisrieden, Altstetten, Höngg, Kilchberg, Oberengstringen, Oerlikon, Seebach, Schlieren und Schwamendingen bewarben sich auch Witikon und Zollikon.

Die Namen von Steuerschuldnern wurden laut vorgelesen

Uitikon war damals nicht wie heute finanziell auf Rosen gebettet. Am Rande sei erwähnt, dass man die Steuereinnahmen auf unkonventionelle Weise in die Höhe treiben wollte. So wurden etwa die Namen säumiger Steuerschuldner vor der jährlichen Budgetversammlung verlesen, um so die Zahlungsmoral zu heben, schreibt Furger. Dennoch befasste sich der Uitiker Gemeinderat mit der Frage, ob man sich Zürich anschliessen wolle, und wog Vor- und Nachteile ab. Wie Furger schreibt, seien die konkreten Überlegungen der Exekutive zwar nicht überliefert, doch habe wohl grosse Skepsis geherrscht. Der Wind drehte Ende Oktober 1925. Damals warb ein Mitglied des Initiativkomitees an einer Versammlung der Mittwochsgesellschaft für das Anliegen. Die Begeisterung bei den Anwesenden war gross, was dazu führte, dass die Mittwochsgesellschaft einstimmig beschloss, eine Eingemeindung Uitikons zu forcieren. Eine Kommission mit fünf Mitgliedern aller Parteien und Ortsteile wurde gewählt und sammelte fortan Unterschriften für den Einbezug der Gemeinde.

Bereits Mitte Dezember desselben Jahres hatten zwei Vertreter Uitikons die Gelegenheit, bei den Initianten vorstellig zu werden. Diese liessen sich jedoch nicht davon überzeugen, zu einem so späten Zeitpunkt noch weitere Gemeinden in die Vorlage zu integrieren. Mit den später eingereichten Gesuchen aus Witikon und Oberengstringen wurde der Kreis der Eingemeindungswilligen bereits einmal erweitert. Zwar wurde den Uitikern nahegelegt, sich an den Kantonsrat zu wenden, und es zirkulierten an der nächsten Versammlung der Mittwochsgesellschaft erneut Unterschriftenbögen. «Trotz der Einhelligkeit sind in der Folge keine weiteren Schritte aktenkundig, die den Fusionswunsch in irgendeiner Weise befördert hätten», schreibt Furger.