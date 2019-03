Der Seniorenrat Dietikon engagiert sich für die ältere Generation, organisiert diverse Anlässe und bietet Hilfestellung nach dem Motto «Senioren helfen Senioren». Wie kam man auf die Idee, dass die Unterstützung von Schulkindern Senioren ebenso helfen kann?

Peter Jenny: Der Gedanke war, dass Senioren nicht nur Hilfe erhalten, sondern auch etwas tun können, wovon andere profitieren. Das ist ein Aufsteller und gibt den Pensionierten ein gutes Gefühl. Die Aufgabe wirkt sich somit auch positiv auf sie selbst aus. Sie haben eine sinnvolle Beschäftigung, die ihnen Struktur im Alltag gibt, sie zum Beispiel am Morgen dazu motiviert, trotz leichten Schmerzen aufzustehen und in die Schule zu gehen. Frisch nach der Pensionierung hat man ein volles Programm, aber nach ein paar Jahren sehnt man sich vielleicht nach einer interessanten Tätigkeit. Einige Senioren haben keine oder noch keine Enkel. Sie können auf diese Weise Kontakt zu Kindern pflegen. Und die Kleinen geniessen die Aufmerksamkeit der Seniorinnen und Senioren und freuen sich, wenn sie mit ihnen lernen können. Es kommt also ganz viel zurück.

Ein Gewinn ist das Angebot aber auch für die Lehrpersonen.

Das ist wahr. Die Lehrpersonen werden so im Unterricht, aber auch auf Ausflügen entlastet. Sie, die Schule und Stadt schätzen das sehr. Pro Jahr handelt es sich bei 37 Klassenbegleitern um rund 4100 Stunden. Das ist eine sehr grosse Zahl, wenn man bedenkt, dass das alles freiwillig und unentgeltlich geschieht. Stellen Sie sich vor, was das in Stellenprozenten ausmachen würde.