Alle Schüler und Lehrer sollen ihre eigenen IT-Geräte erhalten

Die Oberstufenschulgemeinde Weiningen will ihren Steuerfuss von 18 auf 20 Prozent erhöhen, «um die hohen zusätzlichen Kosten decken zu können». Dies schreibt die Oberstufenschulpflege in ihrer Weisung für die Kreisgemeindeversammlung vom 25. November. Dann werden die davon betroffenen Stimmberechtigten aus Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil unter anderem über das Budget und den Steuerfuss für kommendes Jahr abstimmen. Im Gemeindesaal des Schulhauses Büel in Unterengstringen werden am gleichen Abend neben der Oberstufe auch die reformierte Kirchgemeinde und der Friedhofverband ihre Versammlungen abhalten (siehe Texte unten).

Nachdem der Steuerfuss der Oberstufe zwischen 2011 und 2013 in zwei Schritten von 19 auf 15 Prozent gesenkt wurde, erfolgte ab 2017 eine sukzessive Erhöhung auf 18 Prozent. Trotz einer halben Million Franken mehr budgetierter Steuereinnahmen schliess der Voranschlag 2021 mit einem Minus von knapp 258000 Franken. Die Schulpflege rechnet mit einem Aufwand von 11,44 Millionen und einem Ertrag von 11,19 Millionen Franken.

Der höhere Aufwand gegenüber dem Vorjahr ist laut der Weisung auf steigende Schülerzahlen zurückzuführen. So erhöht sich der Gemeindeanteil an die Löhne der Lehrpersonen um 252000 Franken, aber auch die Lohnsumme für das Verwaltungs- und Betriebspersonal sowie die allgemeinen Kosten unter anderem für Lehrmittel, Schulmaterial, Lebensmittel und Exkursionen steigen an. Zudem rechnet die Oberstufenschulpflege damit, dass sich der Betrag für Schülerinnen und Schüler, die eine Sonderschulung benötigen, von 900000 auf 1,49 Millionen Franken erhöhen wird.

300000 Franken für neue Hardware

Investieren will die Oberstufe nächstes Jahr 2,4 Millionen Franken. Zwei Millionen davon sind für den geplanten Erweiterungsbau vorgesehen, der bis 2023 entstehen soll. 100000 Franken betreffen einen Kredit, um die Multimedia-Ausrüstung im Mehrzwecksaal zu modernisieren. Dieser wird den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Genauso wie ein Kredit von 300000 Franken, um alle Schülerinnen und Schüler mit eigenen IT-Geräten auszurüsten und das Medien- und ICT-Konzept umsetzen zu können. Zurzeit stehen an der Oberstufe in Weiningen Pool-Tablets und zwei Informatikzimmer zur Verfügung. Gemäss Lehrplan 21 werden IT-Geräte künftig in mehr Fächern und häufiger eingesetzt. Und nicht zuletzt hat der Fernunterricht während des Lockdowns vielen Schulen die Wichtigkeit einer guten IT-Ausstattung vor Augen geführt. Alle Oberstufenschülerinnen und -schüler sollen über drei Jahre verteilt mit Geräten ausgerüstet werden.

Der vorliegende Kredit umfasst dabei die Umsetzung der ersten Phase, in der zum Start des kommenden Schuljahrs alle Lehrpersonen und Schüler der ersten Klassen eigene Geräte erhalten und die nötige Infrastruktur aufgebaut wird. Der Hardwareentscheid zwischen Tablets und ­sogenannten convertible Notebooks, die als Laptop oder Tablet benutzt werden können, steht noch aus. Genauso wie die Frage, welche Programme neben dem bereits bezogenen Microsoft 365 benötigt werden.

Schulanlage wurde an Fernwärme angeschlossen

Ebenfalls auf der Agenda der Schulgemeindeversammlung steht die Rechnung 2019, die mit einem Ertragsüberschuss von 1,03 Millionen Franken schliesst. Einem Aufwand von 10,12 Millionen Franken steht ein Ertrag von 11,15 Millionen Franken gegenüber. Zudem befinden die Stimmberechtigten über die Abrechnung für den Anschluss der Oberstufenschulanlage Weiningen an das Limeco-Fernwärmenetz. Die Kosten von 70005 Franken haben den genehmigten Kredit um 5 Franken überschritten.