Alle können lernen, wie vor über tausend Jahren gesungen wurde

Sie sind uralt und geraten in Vergessenheit, obwohl sie die gesamte europäische Musikgeschichte geprägt haben: Die gregorianischen Gesänge der Kirche. Auch im Limmattal gibt es eine Möglichkeit, diese melodiösen Kompositionen zu erlernen. Joseph Schelbert hat vor zehn Jahren in Schlieren die «Schola gregoriana» gegründet. Seither organisiert er gemeinsame Proben in der Werktagskapelle der katholischen Kirche St. Agatha in Dietikon. Bisweilen bereichert die Gruppe Gottesdienste mit den gesungenen Worten des Herrn. Nun lädt Schelbert zu einem Einführungskurs ein, um diese Tradition an Interessierte weiterzugeben. Der Kurs für Anfänger beginnt am 24. Februar. «Jeder kann es lernen, es braucht weder musikalisches Vorwissen noch eine besondere Gesangsausbildung», sagt er.

Anfängerkurs «Schola gregoriana» Der Workshop beginnt am Montag, 24. Februar um 19:45 Uhr (bis 20.30) in der katholischen Kirche St. Agatha.

Es ist bereits die dritte «Schola gregoriana», die Schelbert gründete. Zuvor hatte er Gruppen in Wädenswil und in Rüti ins Leben gerufen. «Es gibt solche gregorianischen Gesangsgruppen fast nirgends mehr und es ist mir ein grossen Anliegen, dass dieses kulturelle Erbe nicht untergeht.» Während die Gesänge in Klöstern zum täglichen Ritual gehören, würden sie aus den Kirchen zusehends verschwinden. Er selbst sei bereits mit 16 Jahren fasziniert von diesen Melodien gewesen. Auch während seines Musikstudiums und diversen Ausbildungen zum Dirigenten, Organisten, Musiklehrer am Gymnasium sowie Solosänger habe ihn der Choral stets begleitet. Um das Musikerbe weiterzugeben, reist Schelbert immer von seinem Wohnort Brunnen in der Innerschweiz nach Dietikon. Aus diesen Gesängen entwickelte sich die heutige Notenschrift Es bedarf Übung, um die Mächtigkeit der Worte in den Gesang zu übertragen, und dennoch hat sie die Fähigkeit, einem durch Mark und Bein zu fahren. Dies zeigt sich besonders dann, wenn die St. Agatha Kirche mit dem Gesang der Gruppe ausgefüllt wird. Es habe auch viel mit Gefühl zu tun und die Musik orientiere sich stark an der Sprache. Es sei doch faszinierend, wie melodiös diese Gesänge seien, so Schelbert.

Mich fasziniert diese Verbindung zu den Menschen, die vor so langer Zeit diese Melodien schon gesungen haben. Joseph Schelbert