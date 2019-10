Welchen Einfluss hat die Politik in Bern auf die Kultur in den Dörfern der Agglomeration. Über diese Frage wurde am Mittwochabend im Kulturhaus Gleis 21 in Dietikon debattiert. Die Nationalratskandidierenden Kerstin Camenisch (SP), Frank Rühli (FDP), Laura Huonker (AL) und Yvonne Bürgin (CVP) wurden von Etrit Hasler (SP), Vizepräsident der «Autor*innen Schweiz» und St. Galler Kantonsrat, komplettiert.

Als Erstes erhielt die Dietiker Gemeinderätin und Co-Präsidentin des «Gleis 21», Kerstin Camenisch, das Wort. Ob sie zufrieden sei mit der Kultur in der Region, fragte Moderator David Egger, Chefredaktor der Limmattaler Zeitung. «Man kann gar nicht unzufrieden sein mit der Kultur», sagte sie. Einzig mit der Wahrnehmung könne man hadern und da sei tatsächlich noch einiges zu verbessern. Mit diesem Votum formulierte sie eine Gemeinsamkeit der verschiedenen Podiumsmitglieder. «Kultur ist ein Stiefkind in der Politik», sagte Regisseurin und AL-Kantonsrätin Laura Huonker.

Direktzahlungen an die Kunstschaffende als Lösung

Wie dieses Stiefkind gefördert werden könnte, darin waren sich nicht alle Nationalratskandidaten einig. «Es muss aus der Staatskasse eine ordentliche Finanzierung geben. Nicht ein kleiner Schnitz, sondern eine würdige Finanzierung», sagt Huonker. Sie plädierte gar für Direktzahlungen an Künstler, wie sie etwa in Belgien bereits Standard sind. Das schien dem FDP-Kandidat und Mumienforscher der Uni Zürich, Frank Rühli, nicht zu behagen. «Die staatliche Finanzierung ist doch nicht allein seligmachend», sagte er. Bei der Förderung der Kultur sei nicht nur Geld das Zentrale, sondern beispielsweise das leerstehende Räume besser durch Zwischennutzungen genutzt werden und bürokratische Hürden für Kunstschaffende gesenkt werden.

Als Slampoet und freier Autor kennt Etrit Hasler die Kunstszene von innen. Dank staatlicher Förderung seien die Schweizer Slampoeten von einem chaotischen Haufen zu Künstler mit internationaler Reichweite geworden. «Doch gesetzliche Aufgaben dürfen nicht mit dem Lotteriefond gedeckt werden. Das ist bundesgesetzwidrig», fügte er an. Seit 2017 bezahlt der Kanton Zürich seine Kulturförderung hauptsächlich über den Lotteriefonds. Das ist jedoch eine Übergangslösung: Wie die Kunst ab 2022 finanziert wird, ist noch unklar. Die daraus entstehende Planungsunsicherheit überlässt viele Künstler der Ungewissheit. Diese Unsicherheit sei aber nicht ein kunsttypisches Phänomen, sondern hange mit der heutigen Zeit zusammen, gab Rühli zu Bedenken. Er habe auch kein Vierjahres-Budget für seine Angestellten an der Uni.

Im Bereich der Finanzierung liege noch einiges im Argen, gab Kantonsrätin und CVP-Fraktionspräsidentin Yvonne Bürgin zu. Oft sei nicht klar, wer für welche Finanzierung zuständig sei. «Wenn nicht mal ich durchsehe, wie sollen es dann die Kulturschaffenden», fragte sie. Bürgin äusserte die Überzeugung, dass Kultur in den Gemeinden bereits einen hohen Stellenwert hat. Ginge es nach Camenisch, könnte dieser noch höher sein. Um auch kleine Künstler und Häuser wie beispielsweise das «Gleis 21» zu fördern brachte sie den Vorschlag ein, dass künftig grosse Kulturstätten wie das Opernhaus vom Bund finanziert werden sollen. «Damit hat der Kanton mehr Geld für die breite Kultur», sagte Camenisch. Dieser Vorschlag fand besonders bei Huonker und Bürgin Anklang.

Frauenquote soll auch in der Kunst helfen

Zum Schluss wurde die Benachteiligung der Frauen in der Kunstszene aufs Tapet gebracht. «Dazu gibt es leider keine Zahlen», sagte Bürgin. Huonker bezog sich auf deutsche Statistiken, die einen sehr geringen Frauenanteil in der Kultur festgestellt haben. Sie äusserte einen dringenden Handelsbedarf in der Schweiz. Laut Hasler hat sich Frauenförderung in der Poetry-Slam-Szene gelohnt. Vielerorts seien Anlässe frei nach dem Motto «Auf jede Bühne gehört eine Frau» organisiert worden. Als Resultat seien nun die bekanntesten Slampoeten, Patty Basler, Hazel Brugger und Lara Stoll, alles Frauen. Er unterstützte Huonkers Aufruf, eine Frauenquote einzuführen, um die Gleichstellung der Geschlechter in der Kunstszene zu fördern.

Mehr Frauen in Jurys würden nicht automatisch bedeuten, dass Frauen besser gefördert werden, gab Rühli zu bedenken. Stattdessen könne man beispielsweise bei Geldvergaben wie in der Forschung das Geschlecht verdecken und so die beste Person auswählt, ohne von der Geschlechtsidentität beeinflusst zu werden. Camenisch gab zu bedenken, dass die Benachteiligung der Frau wiederum eher ein Gesellschaftsthema und nicht auf die Kultur zu beschränken sei.