Affoltern am Albis Grossbrand bricht in einem Entsorgungsbetrieb aus und hinterlässt hohen Sachschaden In Affoltern am Albis ist am Mittwoch ein Grossbrand in einem Recycling-Betrieb ausgebrochen. Es wurde niemand verletzt. Jedoch enstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Katja Jeggli / BRK News

In einer Entsorgungshalle in Affoltern am Albis ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen - es ist aber ein hoher Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken entstanden.

Kurz vor 3.30 Uhr war bei der Einsatzzentrale die Meldung eingegangen, dass es in einem Betrieb im Industriegebiet Lindenmoos brenne, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Verletzt wurde beim Brand niemand. Drei Bewohner einer angrenzenden Wohnliegenschaft wurden aber aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Die Brandursache ist noch unklar. Kantonspolizei Zürich

Zudem musste ein Feuerwehrmann wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die Ursache des Feuers ist gemäss Mitteilung noch nicht bekannt. Dies wird nun durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei untersucht. (sda)