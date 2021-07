Aesch/Dietikon/Spreitenbach Bezirksratspräsident Simon Hofmann und Familie ziehen aus dem Bezirk weg Familie Hofmann zügelt wegen der Betreuung der Kinder in die Nähe von deren Grosseltern. Schon bei der Wahl im Jahr 2017 wohnten Hofmanns ausserhalb.

Bezirksratspräsident und Statthalter Simon Hofmann (FDP), hier angetroffen am Oetwiler Kellerfest 2018.

Fabienne Eisenring

Seitdem in Aesch das «Rössli» wieder eröffnet hat, spielt das Dorf kulinarisch in einer höheren Liga. Und auch sonst lässt es sich in der Gemeinde schön ­leben. Die Wohnqualität ist denn auch nicht der Grund, wieso der Bezirksratspräsident und Statthalter Simon Hofmann (FDP) von Aesch wegzieht.

«Nach weiterem Zuwachs zieht Familie Hofmann nach Meilen. Denn auch bei ihnen lassen sich Familie und Beruf nur mit dem Einsatz der Grosseltern vereinen, zumal seine Frau Ärztin ist», schreibt die FDP des Bezirks Dietikon in einer Mitteilung zu ihrer kürzlich abgehaltenen Delegiertenversammlung im «Hilton» in Spreitenbach. Es war die erste Versammlung nach über einem Jahr. An der Versammlung sei Hofmanns bisheriger Einsatz für den Bezirk verdankt worden, teilt die FDP mit.

Die Bezirksparteivizepräsidentin Barbara Angelsberger (Urdorf) und der Bezirksparteipräsident Gérald Künzle (Oetwil) wurden wiedergewählt. Zudem bedankte sich die Versammlung bei alt Kantonsrat Andreas Geistlich (Schlieren) – auf den im Kantonsrat bekanntlich Yiea Wey Te (Unterengstringen) gefolgt ist – für seine rund zehn Jahre Einsatz im Kantonsrat. Nebe Yiea Wey Te ist die FDP nach wie vor mit André Müller (Uitikon) im Kantonsrat vertreten. «Hitzige politische Diskussionen, persönlicher Austausch, ein guter Apéro. Die erste Versammlung im trauten Kreise war gelungen», schreibt die FDP in ihrer Mitteilung weiter.

Hofmann ist Statthalter seit 2017. Bei seiner damaligen Wahl wohnte er noch in Zürich. 2019 zog er dann in den Bezirk ­Dietikon nach Aesch.