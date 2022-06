Aesch Zu wenig Schutzplätze im «Heligenmatt»: Zivilschutzkommandant Urs Kümmerli informiert über Schutzräume im Dorf Die SVP Aesch hat den Kommandanten der Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd als Gastredner für einen Informationsanlass über Schutzräume eingeladen. Dabei geht es neben allgemeinen Fragen auch um die Entwicklung im Dorf. Wegen einer neuen Regelung bestehen im Gebiet Heligenmatt zurzeit zu wenig Schutzplätze.

Wegen einer neuen Regelung des Amts für Militär und Zivilschutz können Schutzplätze im Gebiet Heligenmatt nicht mehr zur Hälfte mit Ersatzbeiträgen kompensiert werden. Florian Schmitz

Seit Monaten herrscht Krieg in Europa und ein Ende des Angriffs von Russland auf die Ukraine ist nicht in Sicht. «Das einmalige Schweizer Schutzraum-Konzept hat aufgrund der geopolitischen Lage grosse Bedeutung erlangt», schreibt die SVP Aesch entsprechend in ihrer Einladung zum Informationsanlass über Schutzräume am Dienstag, 12. Juli. Das Thema vorstellen wird Urs Kümmerli, der Kommandant der Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd, zu der neben Aesch auch Birmensdorf, Schlieren und Urdorf gehören.

Kümmerli wird Fragen dazu beantworten, wie man seine Zuteilung zu einem Schutzraum findet, wann die Schutzplätze in Betrieb genommen werden und ob Notvorräte sinnvoll sind. Er wird aber auch auf die aktuellen Entwicklungen im Dorf eingehen. Denn das Thema lässt in Aesch auch aufhorchen, weil das Amt für Militär und Zivilschutz per 20. April neue Regelungen für die Erstellung von Schutzräumen festgelegt hat. Diese hat der Gemeinderat im neusten Mitteilungsblatt beschrieben.

Die Situation wird in fünf Jahren neu beurteilt

Die Vorgaben teilen Aesch in die beiden sogenannten Ausgleichsgebiete «Aesch» und «Heligenmatt» ein. Für das Gebiet Aesch galt bisher, dass keine neuen Schutzplätze notwendig sind. Neu gilt bei Wohnbauten ab 38 Zimmern, dass die Anzahl Schutzplätze zwei Drittel der Anzahl Zimmer betragen muss. Dabei sind keine Kompensationen oder Ersatzbeiträge möglich.

Im Gebiet Heligenmatt gilt diese Regelung bereits für Wohnbauten ab acht Zimmern. Bis anhin konnten in dem Gebiet 50 Prozent der notwendigen Schutzplätze durch Ersatzbeiträge kompensiert werden. Wegen der Änderung bestehen im Gebiet aktuell 180 Schutzplätze zu wenig. Das hat allerdings keine direkten Konsequenzen, wie der Gemeinderat in seiner Mitteilung schreibt. Im Hinblick auf die künftige Bautätigkeit im neuen Ortsteil Heligenmatt wolle das Amt für Militär und Zivilschutz die Situation in fünf Jahren neu beurteilen. Deshalb werde vorerst darauf verzichtet, eine entsprechende Anzahl öffentlicher Schutzplätze zu erstellen.