Aesch Zehn Jahre Mättlihof: Die Nachbarschaftshilfe in der Alterssiedlung hat sich gut entwickelt Fast die Hälfte der Erstmieter wohnt zehn Jahre nach dem Einzug immer noch im Mättlihof in Aesch. Auch dank des guten Austauschs innerhalb der Bewohnerschaft, sagt Susanne Burla, Präsidentin der Stiftung Wohnen im Alter Aesch. Zum Jubiläum blickt sie auf die Entwicklung der Siedlung zurück.

2012 wurden die insgesamt 19 Alterswohnungen am westlichen Dorfrand bezogen. zvg

Seit mittlerweile zehn Jahren wohnen an der Hornstrasse am westlichen Dorfrand von Aesch Seniorinnen und Senioren in der altersdurchmischten Siedlung Mättlihof. An diesem Samstag lädt die Bewohnerschaft zusammen mit der Stiftung Wohnen im Alter Aesch, welche die zwei Häuser mit 19 Alterswohnungen betreibt, zur kleinen Jubiläumsfeier ein – inklusive Platzkonzert der Harmonie Birmensdorf. «Das Angebot hat sich erfolgreich bewährt. Vom Konzept her würde ich gar nichts ändern», sagt Stiftungspräsidentin Susanne Burla. Es ist ein Herzensprojekt für sie. Bevor sie 2013 das Stiftungspräsidium übernahm, begleitete die ehemalige Gemeinderätin den Projektstart als Sozialvorsteherin.

2009 hatte die Gemeinde die Stiftung gegründet mit dem Ziel, in Aesch altersgerechte Wohnungen zu erstellen und diese nach dem Bedarf der Bewohnerschaft zu organisieren. Vielerorts bauen und betreiben private Investoren Alterswohnungen. Dabei seien Zusatzangebote wie Essensangebote oder ein Wäscheservice häufig vorgegeben und auch 1,5-Zimmer-Wohnungen würden schnell bis zu 3000 Franken kosten, sagt Burla.

Susanne Burla, Präsidentin der Stiftung Wohnen im Alter Aesch. zvg

«Wir wollten erschwingliche Wohnungen vermieten ohne Dienstleistungszwang. Denn gerade viele alleinstehende Frauen verfügen im Alter nur über eine schmale Rente.»

Es werden aber auch grössere Wohneinheiten angeboten für Personen, die allenfalls nach dem Verkauf ihres Einfamilienhauses mehr Raum schätzen.

Im Sommer 2012 konnte der Mättlihof schliesslich bezogen werden. Burla erinnert daran, dass die Stiftung 2010 nur dank grosszügiger Schenkungen von alteingesessenen Aeschern Land kaufen konnte. Entsprechend hängt am Eingang eine goldene Plakette, welche die Stiftungen der Ehepaare Karl und Cécile Schaeppi-Bischofberger sowie Walter und Claire Hippenmeyer-Schneider verdankt.

Eine Plakette dankt den Ehepaaren, welche die Siedlung mit Schenkungen ermöglicht haben. zvg

Nachbarschaftshilfe trägt zur Selbstständigkeit bei

Ein wichtiger Grundpfeiler des Wohnkonzepts ist die Selbstständigkeit, wie Burla betont. «Die Stiftung bietet Hilfe zur Selbsthilfe.» Beim Bezug vor zehn Jahren sagte sie zur «Limmattaler Zeitung», die Wohnungen und das Areal seien bewusst so konzipiert worden, dass Bewohnende auch mit hoher Pflegebedürftigkeit in ihren Wohnungen bleiben können. Das habe sich sehr gut bewährt, sagt sie rückblickend. Mit zunehmendem Alter könnten die Bewohnenden nach Bedarf vermehrt auf externe Hilfe wie die Spitex, einen Mahlzeitendienst oder einen Reinigungsdienst zurückgreifen.

Zum Erhalt der Selbstständigkeit trage auch die gut funktionierende Nachbarschaftshilfe bei. Denn bei kleineren Problemen im Alltag können sich die Bewohnenden je nach ihren Möglichkeiten gegenseitig unterstützen. «Der Austausch unter der Bewohnerschaft hat sich über die letzten zehn Jahre gut entwickelt», sagt Burla. Dazu habe auch das Angebot an Freizeitaktivitäten vor Ort beigetragen. Auch deshalb sei das Projekt für sie ein Erfolg:

«Das Schönste ist, wenn es den Bewohnern gut geht und ihre Selbstständigkeit lange erhalten bleibt.»

Wie beliebt die Alterswohnungen sind, zeige auch, dass es über die Jahre praktisch nie Leerstände gegeben habe und heute 14 von 26 Erstmietern immer noch im Mättlihof wohnen. «Sie haben früher den Älteren geholfen und können jetzt von den Jüngeren selbst Hilfe in Anspruch nehmen», sagt Burla.

Auch von den alteingesessenen Bewohnern geschätzt

Der Austausch zwischen dem Mättlihof und dem Rest des Dorfs war der Stiftung Wohnen im Alter Aesch von Anfang an ein wichtiges Anliegen. Schon nach dem ersten Betriebsjahr konstatierte Burla in der «Limmattaler Zeitung», dass die Bewohnerschaft des Mättlihofs gut im Dorf angekommen sei. Auch von alteingesessenen Aeschern, die wegen der Lage am Dorfrand zunächst teils skeptisch gewesen seien, sei die Siedlung über die Jahre immer besser angenommen geworden. Dazu hätten auch beliebte Angebote für das ganze Dorf beigetragen wie der über Jahre im Mättlihof aufgebaute Mittagstisch und das monatlich durchgeführte, öffentliche Kafi.

Nicht zuletzt habe die Lage im Flachen zum Projekterfolg und zur Zufriedenheit der Bewohnerschaft beigetragen. Alle wichtigen Angebote seien einen Steinwurf entfernt und man müsse keinen Hang hoch oder runter spazieren, um zum Bus, in den Laden oder zum Coiffeur zu gelangen, sagt Burla. Auch die ruhige Lage der beiden Wohnhäuser und die direkte Anbindung an die Natur, die schöne Spaziergänge von der Haustür aus ermögliche, würden von den Bewohnenden geschätzt.