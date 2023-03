Aesch «Wir wollen Umwelterziehung betreiben»: Am 12. April hält der «Solar Butterfly» in der Nassenmatt Das Solargefährt ist auf Weltreise und macht nun Halt in Aesch. Hergestellt wurde es zu grossen Teilen aus rezyklierten PET-Flaschen aus dem Ozean.

Viel Sonne und ein freundliches Smiley: der «Solar Butterfly». zvg

Der «Solar Butterfly» ist ein zehn Meter langer Wohnwagen mit aufklappbaren Solarflügeln, an dessen Entwicklung auch die Hochschule Luzern beteiligt war. Nun macht das spezielle Gefährt am Mittwoch, 12. April, Halt auf dem Pausenplatz der Schule Nassenmatt in Aesch.

Zuerst werden die älteren Schülerinnen und Schüler gegen 9.15 Uhr einen Postenlauf mit 30 Fragen zum Thema Klimawandel absolvieren. Um 10 Uhr wird das Projekt dann der Aescher Bevölkerung vorgestellt und um 10.30 Uhr wird Louis Palmer als Initiant des «Solar Butterfly» im Gemeindesaal Nassenmatt einen Vortrag halten. Danach werde es einen informellen Umtrunk mit Gelegenheit zum Austausch geben, schreibt die Gemeinde Aesch in einer Mitteilung.

Der «Solar Butterfly» fährt vier Jahre lang mit der Kraft der Sonne durch die Welt und besucht verschiedene Klimaprojekte. Insbesondere macht er auch in Schulen Halt, um Schülerinnen und Schüler für das Thema Klimawandel zu sensibilisieren. «Mit dem ‹Solar Butterfly› wollen wir auch Umwelterziehung betreiben. Denn jeder einzelne hat die Wahl, selbst Teil des Problems zu sein – oder Teil der Lösung», wird Initiant Louis Palmer in der Mitteilung zitiert.

Dank Sonnenstrom 200 Kilometer pro Tag

Der «Solar Butterfly» wird auch als autarkes Tiny House bezeichnet. Seine laut Mitteilung 40 Quadratmeter grossen Solarzellen lassen sich auf Knopfdruck ausbreiten – wie die Flügel eines Schmetterlings. Der Strom aus den Solarflügeln lädt – zusammen mit dem Strom von Solarpanels, die auf dem Boden ausgelegt werden – die Batterien eines Elektroautos, das den «Solar Butterfly» pro Tag rund 200 Kilometer weit ziehen kann.