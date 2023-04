Aesch Wie sich die Theatergruppe Aesch selbst rettete Die Theatergruppe Aesch hat drei Jahre Zwangspause hinter sich – die Pandemie war dafür nicht der einzige Grund.

Philippe Stucki suchte lange nach Schauspielerinnen und Schauspieler. Bild: Mathias Förster

Drei Jahre – so lange führte die Theatergruppe Aesch keine Theater mehr auf. An zwei Jahren Zwangspause war die Pandemie schuld. Das letzte Jahr fiel aus anderen Gründen ins Wasser. Doch die Aufführung im Jahr 2024 konnte gerettet werden. Das erzählen zwei der Vorstandsmitglieder, Marlies Wüthrich und Philippe Stucki, bei einem Besuch der «Limmattaler Zeitung» in Aesch.

Die Theatergruppe Aesch existiert seit dem Jahr 1981, die ersten Aufführungen fanden im Jahr 1982 statt. Aktuell wird der Verein von einem vierköpfigen Vorstand geführt. Diese Kombination sei super, sagt Stucki. «Wir können uns aufeinander verlassen.»

Marlies Wüthrich ist eines der Gründungsmitglieder und seit dem Jahr 2011 nun zum zweiten Mal im Vorstand. Philippe Stucki ist im Jahr 1997 in den Verein eingetreten und stiess drei Jahr später ebenfalls zum Vorstand. Der Verein hat im Moment zwölf Aktivmitglieder, von denen vier im Januar 2024 auf der Bühne stehen werden.

Auch das 40-Jahre-Jubiläum fiel aus

Da ihre Aufführungen jeweils einmal im Jahr stattfinden, immer im Januar, konnte der Verein im Jahr 2020 noch wie gewohnt aufführen. Danach aber konnten die Gruppe pandemiebedingt zwei Jahre lang nicht auftreten. So fiel auch das 40-Jahre-Jubiläum im Jahr 2021 aus. «Aktuell planen wir nicht, es nachzuholen», sagt Stucki.

Aber auch im Jahr 2023 fanden in Aesch keine Auftritte statt. Der Vorstand fand einfach nicht genügend Schauspieler. Laut Stucki hatte die Pandemie dazu geführt, dass sich viele Mitglieder neuen Dingen zugewendet haben. Wüthrich ergänzt: «Sie möchten nicht mehr so gebunden sein.»

Der Verein startete verschiedene Aufrufe

Für eine Theatersaison würde jeweils im Herbst geprobt. Die Proben fänden zwei Mal in der Woche statt, immer dienstags und donnerstags. Wenn man nicht zweimal pro Woche probe, könne kein gutes Stück entstehen, sagt Wüthrich. Dann ergänzt sie: «Das ist nicht wie in einem Turnverein, wo man einfach mal nicht gehen kann.»

Auch sei es schwierig, junge Menschen fürs Theater zu begeistern. «Vielleicht ist Theater spielen nicht mehr sexy», mutmasst Stucki.

Der Ausfall der Theatergruppe Aesch blieb auch in der Gemeinde nicht unbemerkt. «Viele Personen sagten mir, wie schade unser Ausfall war», sagt die 72-Jährige.

Mit verschiedenen Aufrufen versuchte der Verein in den letzten zwei Jahren neue Mitglieder zu finden. «Wir versuchten im Gemeindeblatt und mit Plakaten auf uns aufmerksam zu machen – auch im Aargau», sagt Stucki. Laut Stucki und Wüthrich meldeten sich auch immer wieder Personen auf ihre Aufrufe. Nach persönlichen Gesprächen hätten sie aber wegen des zu hohen Aufwands dann abgesagt.

Im Januar 2024 wird in Aesch wieder gespielt

Die Aufführungen im Januar 2024 seien nun aber gesichert, sagt Wüthrich. Neben den vier spielenden Mitgliedern fanden sich sieben weitere Personen. Vier davon werden tatsächlich auf der Bühne stehen. Die restlichen drei übernehmen andere Aufgaben wie beispielsweise die Regie oder das Soufflieren. «Die meisten Neuen kommen aus anderen Vereinen, die sich aufgelöst haben – damit haben sie Theatererfahrung und kennen auch den Aufwand», sagt Stucki.

Die lange Suche hat somit ein Ende. Auch hätten sie bereits befürchtet, dass diese Saison 2023/2024 ins Wasser fällt. «Sie haben sich erst dieses Jahr gemeldet – wir waren bereits wieder am zittern», sagt der 45-Jährige. Die Vorbereitung für die nächste Saison liefen derzeit auf Hochtouren. Es müssten aber noch einige Posten besetzt werden, die der Theaterbetrieb sonst noch mit sich bringt. Auch suchen sie noch einen Verantwortlichen für die Festwirtschaft.

Im Moment sucht der Verein auch noch nach einem passenden Stück. «Wir werden uns sicher wieder für eine Komödie entscheiden – dann haben die Zuschauer etwas zu lachen», sagt Stucki.