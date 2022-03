Aesch Trotz Anträgen auf Ablehnung und Urnenabstimmung: Stimmberechtigte befürworten neue Maschinenhalle Am Mittwochabend sprach sich die Aescher Gemeindeversammlung für einen Vertrag zwischen der Gemeinde und der Flurgenossenschaft aus. Damit steht dem Projekt für eine neue Maschinenhalle ausserhalb des Dorfs nichts mehr im Weg.

Auf dem Grundstück, auf dem der nicht mehr genutzte Feuerwehrteich liegt, soll die neue Maschinenhalle (Einstellhalle) gebaut werden. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

«Wir können uns in Aesch nicht über Politikverdrossenheit beklagen», sagte Hochbau- und Liegenschaftenvorstand André Guyer (FDP). 151 Stimmberechtigte waren am Mittwochabend im Gemeindesaal Nassenmatt erschienen, um über den Baurechts- und Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Gemeinde und der öffentlich-rechtlichen Flurgenossenschaft zu befinden. Obwohl die Gemeindeversammlung dem Vertrag deutlich zustimmte, war der Weg dorthin lang und emotional.

Der Vertrag dient als Grundlage für den Bau einer neuen Maschinenhalle. Damit die Flurgenossenschaft diese bauen kann, will die Gemeinde ihr das Grundstück im Süden des Dorfs, wo der nicht mehr benötigte Feuerwehrteich steht, für 75 Jahre im Baurecht abtreten.

Vier wichtige Gründe sprechen aus Sicht der Gemeinde dafür, wie Hochbau- und Liegenschaftenvorstand André Guyer (FDP) erklärte. Dank den 220 Quadratmetern, welche die Gemeinde in der Maschinenhalle als Mieterin nutzen will, habe der Werkhof auch längerfristig genügend Abstellfläche für Fahrzeuge und Material. Weil die Hallenmiete und der Baurechtszins laut Gemeinde jeweils 15000 Franken jährlich betragen, wird das Ganze quasi als Tauschgeschäft abgewickelt.

Die Baugespanne zeigen bereits die Dimensionen eine möglichen Maschinenhalle. Das Grundstück liegt direkt an der Islisbergstrasse und nahe an der Dorstrasse nach Arni. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Die neue Maschinenhalle ermögliche auch, die Verkehrssicherheit zu verbessern, weil sie die bisherige Halle mitten im Dorf ersetze, sagte Guyer:

«Die ist nicht mehr tragbar an so einem zentralen Ort.»

Es gehe auch darum, die Flurgenossenschaft dank dem Neubau langfristig zu erhalten, so Guyer. Ansonsten müsste die Gemeinde die Aufgaben der Flurgenossenschaft, die sich unter anderem um den Unterhalt der vielen Flur- und Waldwege kümmert, übernehmen. Und nicht zuletzt gehe es auch darum, die bestehende Land- und Forstwirtschaft zu fördern. Die Flurgenossenschaft wird die neue Einstellhalle nicht nur für ihre eigenen Maschinen nutzen, sondern auch einen Teil an die ­Maschinengenossenschaft vermieten.

«Ich hoffe, Sie stimmen dem zukunftsorientierten Projekt für unsere jungen und motivierten Bauern zu»,

sagte Flurgenossenschaftspräsident Franz Mörgeli. Als Lärm- und Sichtschutz soll zudem eine Hecke in Richtung Heligenmattquartier gepflanzt werden, sagt Peter Hofstetter, Vorstandsmitglied der Flurgenossenschaft. Und im nahen Gebiet Feltsch soll ein bestehender Teich als ökologische Ausgleichsmassnahme erweitert werden.

Anträge auf Rückweisung und Urnenabstimmung

In teils langen und emotionalen Voten übten mehrere Bürgerinnen und Bürger Kritik am Vorhaben. So beklagte eine Frau, dass man keinen solchen riesigen Klotz auf die schöne Wiese bauen soll. Ein Mann kritisierte den Vertrag an sich. Ein weiterer befürchtete, dass auf dem Grundstück der bestehenden Halle, auf dem die Flurgenossenschaft laut Hofstetter voraussichtlich ein Mehrfamilienhaus bauen will, masslose Renditeobjekte entstehen könnten. Dazwischen sprachen sich verschiedene Stimmberechtigte klar für das Projekt aus.

Beim Aescher Werkhof geht der Platz für Fahrzeuge und Materiallagerung aus. Auch ein gesetzkonformer Waschplatz fehlt vor Ort. Valentin Hehli / LTA

Am Ende stimmte die grosse Mehrheit für den Vertrag und ermöglicht damit voraussichtlich einen baldigen Baubeginn. Laut Versammlungsweisung wird die Baubewilligung voraussichtlich noch im April erteilt. Zuvor hatten nur 26 Personen für einen Rückweisungsantrag gestimmt. Ganz zum Schluss stimmte die Versammlung noch über einen Antrag für eine Urnenabstimmung ab. Mit nur 34 Befürwortern verpasste das Anliegen die nötigen 51 Stimmen aber klar.