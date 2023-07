Waldfest Aesch Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, versammelte sich am Wochenende das Partyvolk Auch der kurze Regen vermochte die Stimmung an der traditionellen Sommer-Night-Party am Freitag und Samstag im Aescher Grünhaldenwald nicht zu trüben.

6 Bilder 6 Bilder Besucherinnen und Besucher aus Aesch und Umgebung versammelten sich am Freitag und am Samstag im Aescher Grünhaldenwald zum traditionellen Waldfest. Bilder: Christian Murer

Die traditionelle Sommer-Night-Party im Aescher Grünhaldenwald hat in diesen heissen Tagen keineswegs an Reiz verloren. Im Gegenteil: Hier also, wo sich für gewöhnlich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, füllten sich am Freitag- und Samstagabend allmählich die Bankreihen. Erneut kam die Sommer-Night-Party des Knabenvereins Aesch in Fahrt. Seit rund 26 Jahren gehört das Waldfest nun schon zum festen Bestandteil des Dorflebens.

Auch am vergangenen Wochenende fanden wieder viele Besucherinnen und Besucher den Weg in den lauschigen Grünhaldenwald. Die Partyband gab am Samstagabend ihr Bestes und heizte die Stimmung zwischen den Bänken, Tischen und Tannen tüchtig ein und sorgte für eine beschwingt-heitere Stimmung. Obschon es am Freitagabend kurz einen Sprutz Regen gab, verblieben all die Unentwegten auf dem Festplatz.

Das junge und jung gebliebene Partyvolk aus Aesch und Umgebung träumte daselbst von den bevorstehenden Sommerferien oder erzählte von vergangenen Urlaubstagen auf den Malediven oder auf «Balkonien». Allerdings: Was ist eine Sommer-Night-Party ohne die flotte Festwirtschaft? Auf dem Grill brutzelten Steaks und Würste. In der Fritteuse wurden die bleichen Kartoffelstängeli zu Pommes frites «vergoldet». Und eine Schar von fleissigen Helferinnen und Helfern sorgte dafür, dass Bierstangen, Wein und Mineralwasser in Strömen flossen.

Der Präsident hat seine Aufgabe unterschätzt

«Wir wollen die Geselligkeit pflegen und in der freien Natur gemütlich zusammen sein», umschrieb der Präsident des Knabenvereins, Chris Hafner, die Idee des jährlichen Aescher Waldfestes. Er selber habe die Aufgabe als Präsident etwas unterschätzt. «Ich habe grossen Respekt, was der frühere Präsident gemacht hat», sagt der 23-jährige Landmaschinenmechaniker, der mit seinem engagierten Team für sein zweites Waldfest erneut verantwortlich ist.

An der Bar konnten sich all die Matten und Müden mit farbigen Muntermachern erneut flott machen. So bilanzierte Yanik Broye: «Einige Leute vom Dorf und von der näheren Umgebung sieht man oft, andere halt eher selten. Darum ist so ein Fest eine gute Gelegenheit, sich zu treffen, sich auszutauschen, um schliesslich einen gemütlichen und vergnügten Abend zu verbringen.»

Gleichermassen würden ebenso die Jungen diesen Anlass geniessen, um ehemalige Schulkolleginnen und Freunde zu treffen. «Wie immer hat der Aescher Knabenverein das ausgezeichnet organisiert», so der 20-Jährige aus Aesch.