Aesch Die Ressorts sind verteilt: Janine Vannaz wird im neuen Gemeinderat Hochbauvorständin Nun ist bekannt, wer im Aescher Gemeinderat welche Ressorts verantwortet. Neben dem Wechsel von Janine Vannaz (Mitte) sticht ins Auge, dass die Gemeinde bei den Ressortverantwortlichkeiten gleich mehrere Veränderungen vorgenommen hat.

Bei der Stabsübergabe präsentierte alt Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) am Montagabend den neuen Gemeinderat: Gemeindepräsident André Guyer (FDP), Tiefbauvorstand Karsten Kunert (parteilos), Gesellschaftsvorstand Mischa Kaiser (parteilos), Finanzvorstand Thomas Bürgi (GLP), Hochbauvorständin Janine Vannaz (Mitte) sowie Gemeindeschreiberin Yasmin Heri. Florian Schmitz

Mit dem 2020 in einer Ersatzwahl gewählten André Guyer (FDP) und Janine Vannaz (Mitte), die seit 2014 im Gemeinderat politisiert, sind im neuen Aescher Gemeinderat nur noch zwei Mitglieder aus der letzten Legislatur vertreten. Nachdem die drei abgetretenen, langjährigen Ratsmitglieder Johann Jahn (Forum), Roland Helfenberger (SVP) und Diego Bonato (SVP) bei der Stabsübergabe am Montagabend vor dem Gemeindehaus verabschiedet worden waren, konstituierte sich der neue Gemeinderat an seiner Sitzung am Dienstagabend. Dabei wurden nicht nur die Rollen neu verteilt, sondern auch diverse Veränderungen bei den Ressortverantwortlichkeiten vorgenommen.

Bereits bekannt war, dass der frühere Hochbau- und Liegenschaftenvorstand Guyer, der sich Ende März bei der Präsidiumswahl gegen Vannaz durchsetze, als Gemeindepräsident auf Jahn folgt. Die frühere Sozial-, Gesundheits- und Kulturvorständin Vannaz amtet als Vizepräsidentin und übernimmt neu den Hochbau. Das Ressort Liegenschaften ist aber neu Finanzvorstand Thomas Bürgi (GLP) unterstellt. Bürgi hat die Finanzen vom nicht mehr angetretenen Bonato übernommen.

Aesch hat neu einen Gesellschaftsvorstand

Dieser kümmerte sich zuvor auch um die Sicherheit, die neu dem Ressort Gesellschaft angegliedert ist. Dieses wiederum ersetzt die frühere Rolle von Vannaz als Sozial-, Gesundheits- und Kulturvorständin. Der neue Gesellschaftsvorstand Mischa Kaiser (parteilos) verantwortet neben dem Bereich Sicherheit auch die Gesundheit und das Soziale. Die Kultur wandert dagegen in den Verantwortungsbereich von Gemeindepräsident Guyer.

Karsten Kunert (parteilos) amtet neu als Tiefbauvorstand und ist wie sein Vorgänger Helfenberger auch für die Werke verantwortlich. Bereits am Montagabend überreichte Helfenberger bei der Stabsübergabe seinem designierten Nachfolger Kunert einen Bauhelm. Das zeigt, dass der neuen Rollenverteilung bereits ein längerer Prozess vorausgeht und die Ressorts inoffiziell schon vor der konstituierenden Sitzung verteilt wurden.