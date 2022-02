Aesch Die Primarschule hat wieder mehr Platz: Die Aufstockung ist bald abgeschlossen In den kommenden Sportferien erhalten die neuen Räume den letzten Schliff. Von Seiten der Aescher Schulpflege ist man mit den Arbeiten zufrieden – die einen oder anderen Turbulenzen gab es allerdings.

Ist bald komplett bezugsbereit: das aufgestockte Gebäude des Primarschulhauses Nassenmatt in Aesch. Severin Bigler

Die Aufstockung des Aescher Schulhauses Nassenmatt 2 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Im Endspurt des Innenausbaus wurden bereits der Boden verlegt, Lampen befestigt und Schränke montiert und gestrichen. «Die Arbeiten befinden sich in den letzten Zügen», sagt Thomas Gut, der Liegenschaftenvorstand der Aescher Primarschulpflege. Folgen soll in den Sportferien Ende Februar nur noch das Schulmobiliar, das dann geliefert und montiert werden soll. Dank der Aufstockung verfügt die Schulanlage auf dem Flachdach neu über zwei weitere Klassenzimmer und einen Gruppenraum.

Mit den Bauarbeiten sei man zufrieden, sagt Gut. So seien diese wie vorgesehen verlaufen. Kleinere Zwischenfälle gab es aber dennoch. «Wer schon einmal gebaut hat, der weiss, dass nicht immer alles nach Plan verläuft», sagt Gut. Corona habe etwa für den einen oder anderen Ausfall unter den Arbeitern gesorgt. Auch mussten die Beteiligten zum Teil eine gewisse Flexibilitätsbereitschaft zeigen.

Denn obwohl die groben und lauten Arbeiten wie die Kernlochbohrungen oder das Hämmern auf die schulfreie Zeit gelegt werden sollten, mussten sie letztendlich zum Teil doch bei vollem Schulbetrieb ausgeführt werden. Dies habe dazu geführt, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen kurzerhand in den Gemeindesaal wechseln oder die Schulverwaltung vom Homeoffice aus arbeiten musste, «weil man vor lauter Lärm das eigene Wort kaum verstanden hat», wie Gut sagt.

Ausgerechnet am Sonntag gab es einen Wassereinbruch

Ebenfalls für zwischenzeitlichen Trubel sorgte ein Wassereinbruch, den Gut an einem Sonntag zusammen mit dem Hausdienst und der Primarschulpräsidentin Petra Mörgeli (SVP) beheben musste. Nun aber sollen die Schülerinnen und Schüler die neuen Räumlichkeiten direkt nach den Ferien beziehen können. Wie es mit den Schülerzahlen und der Schulraumplanung weitergehen soll, würde man weiterhin laufend prüfen und analysieren. Eine Rolle spielt dabei auch die Bautätigkeit in Aesch. In der nächsten Zeit dürfte der Platz aber ausreichen, sagt Gut.

Der Baukredit für die Aufstockung in Höhe von 1,15 Millionen Franken wurde Ende 2020 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 79 Prozent klar genehmigt. Erweitert wurde die Aescher Primarschulanlage Nassenmatt bereits im Frühsommer 2015. Dabei wurde die Möglichkeit einer späteren Aufstockung vorgesehen. So hatten sich zu diesem Zeitpunkt weiter steigende Schülerzahlen abgezeichnet.

Abhilfe hätte künftig auch das 19-Millionen-Projekt Nassenmatt bieten sollen, das im November von den Stimmberechtigten abgelehnt wurde. So wollte die Gemeinde das heutige Mehrzweckgebäude mit Einzelturnhalle durch ein neues Mehrzweckgebäude mit Gemeindesaal und Schulräumen, einer Doppelturnhalle und einem neuen Gemeindeplatz ersetzen. Primarschulpräsidentin Petra Mörgeli sagte damals, sie sei sprachlos. «Wir brauchen in den nächsten Jahren mehr Raum», so Mörgeli. Dank der Aufstockung stehen nun zwar genügend Schulzimmer zur Verfügung. Wie es mit den Tagesstrukturen weitergehen soll, ist wiederum unklar.