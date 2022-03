Aesch Primarschüler verkaufen Kuchen für Ukrainer in Not und nehmen dabei 2630 Franken ein Die vierte Klasse der Primarschule Nassenmatt organisierte kürzlich einen Kuchenverkauf, um Geld für Betroffene des Ukraine-Kriegs zu sammeln. Der Anklang war gross, kein Kuchenstück blieb übrig.

Millionen ukrainische Flüchtlinge sind momentan auf Hilfe angewiesen, wie hier nahe des humanitären Hilfscenters in Przemysl in Polen. Um einen Beitrag dazu zu leisten, hat die vierte Klasse der Primarschule Nassenmatt in Aesch vergangenen Donnerstag einen Kuchenverkauf organisiert. Die Einnahmen gingen an die Glückskette zu Gunsten der Ukraine. Bruno Kissling

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine beschäftigt in der Schweiz Gross und Klein – so auch die Viertklässlerinnen und Viertklässler der Primarschule Nassenmatt in Aesch. Sie organisierten am vergangenen Donnerstag einen Kuchenverkauf, um mit den Einnahmen den Menschen in Not zu helfen.

2630 Franken seien dabei zusammengekommen, sagt Katharina Csendes, die die Klasse unterrichtet und ihr bei der Organisation des Kuchenverkaufs half. Das Geld habe sie an die Glückskette zu Gunsten der Ukraine eingezahlt.

In der Schule lernten sie das Land kennen

Die Idee für die Aktion sei entstanden, als sie sich in der Klasse mit der Ukraine auseinandergesetzt hätten, sagt Csendes. «Wir haben angeschaut, wo die Ukraine liegt, haben die Nachbarländer auf einer Karte gesucht, geschaut, wie gross die Sowjetunion früher war und wie viele neue Staaten es heute gibt.» Die Schülerinnen und Schüler wollten den Betroffenen des Ukraine-Kriegs helfen und Csendes schlug vor, einen Kuchenverkauf durchzuführen.

«Die Kinder waren begeistert von der Idee», sagt sie. Also gaben sie vollen Einsatz. Neben dem Backen hätten sie einen Elternbrief für die Schule verfasst sowie Plakate und Dekoration gestaltet. Ausserdem hätten einige Kinder auf Eigeninitiative Werbung in der Nachbarschaft gemacht, indem sie von Haus zu Haus gezogen seien oder Flyer in die Briefkästen geworfen hätten.

Die Mühe zahlte sich aus. «Bereits nach 20 Minuten waren die letzten Kuchenstücke weg», sagt Csendes. Und dafür 2630 Franken im Kässeli.