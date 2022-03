Aesch Neue Halle für Landwirte und Werkhof: Gemeindeversammlung entscheidet über Vertrag mit der Flurgenossenschaft Das Bauprojekt für eine neue Einstellhalle im Süden des Dorfs ist bereits aufgegleist. Am Mittwoch entscheiden die Stimmberechtigten über den für die Realisierung notwendigen Vertrag zwischen der Gemeinde und der Flurgenossenschaft.

Blick auf das Heligenmattqaurtier am südlichen Dorfrand: Die neue Einstellhalle soll ausserhalb des Siedlungsgebiets an der Islisbergstrasse gebaut werden, wo heute der nicht mehr genutzte Feuerwehrteich steht. Florian Schmitz

Am kommenden Mittwoch steht in Aesch bereits die zweite ausserordentliche Gemeindeversammlung des noch jungen Jahres an. Nachdem Ende Januar intensiv über die Ortsplanung mitsamt Bau- und Zonenordnung diskutiert wurde, steht nun ein Baurechts- und Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Gemeinde und der Flurgenossenschaft Aesch auf der Agenda.

Konkret geht es darum, dass die Gemeinde ein Grundstück an der Islisbergstrasse südlich des Dorfs, auf dem der nicht mehr benötigte Feuerwehrteich liegt, für 75 Jahre im Baurecht an die Flurgenossenschaft Aesch abgibt. Dort will diese für sich und die Maschinengenossenschaft Aesch eine neue Einstellhalle bauen. Die Baurechtslösung sei für Gemeinde und Flurgenossenschaft finanziell am vorteilhaftesten, schreibt der Gemeinderat im beleuchtenden Bericht zur Versammlung. Zudem regelt der Vertrag, dass der gemeindeeigene Werkhof einen Teil der künftigen Halle nutzen darf. Denn wegen der Entwicklung der Gemeinde benötige der Werkhof zusätzlichen Platz für Fahrzeuge und Material.

Die Flur- und die Maschinengenossenschaft Die Flurgenossenschaft Aesch ist eine öffentlich-rechtliche Genossenschaft, die sich unter anderem um den Unterhalt der vielen Flur- und Waldwege sowie des landwirtschaftlichen Entwässerungssystems auf Gemeindegebiet kümmert. Sie finanziert sich durch Erträge aus dem Genossenschaftsvermögen, Kantonsbeiträge sowie einem kleinen jährlichen Beitrag der Gemeinde Aesch. Schon seit 24 Jahren wird sie ehrenamtlich von Franz Mörgeli präsidiert. Die Maschinengenossenschaft Aesch ist dagegen eine privatrechtlich organisierte Genossenschaft mit dem Zweck, durch den Einkauf von Maschinen und Geräten, Vermietung derselben und Ausführen von Lohnarbeiten einen kostengünstigen Einsatz von Landwirtschaftsmaschinen zu ermöglichen. Neben den zurzeit 22 Aescher Genossenschaftsmitgliedern gehören auch Landwirte aus benachbarten Gemeinden zu den regelmässigen Kunden.

Auch geplanten Waschplatz kann die Gemeinde mitnutzen

Im Rahmen des Bauprojekts ist auch ein umweltgerechter Waschplatz für Landwirtschaftsgeräte vorgesehen, der ebenfalls vom Werkhof mitgenutzt werden kann. Nicht zuletzt weil unmittelbar neben dem Grundstück der Aescherbach vorbeifliesst, soll dieser nach den strengen Vorgaben des Gewässerschutzes erstellt und betrieben werden. Laut Gemeinderat haben die finanziellen Abklärungen ergeben, dass die Höhe des Baurechtszinses und die Miete für die Gemeinde-Einstellfläche mit jeweils etwa 15'000 Franken die Waage halten. Dazu steht in der Weisung:

«Für die Gemeinde heisst das, dass sie dank der Vergabe des Grundstücks im Baurecht quasi gratis zu Einstellflächen für den Werkbetrieb kommt.»

Die Vorbereitungen für das Bauprojekt laufen schon länger. Denn die bestehende Maschinenhalle an der Püntstrasse, die der Maschinengenossenschaft gehört und im mittlerweile ausgelaufenen Baurecht auf Land von der Flurgenossenschaft steht, befindet sich aufgrund der Bautätigkeit im Dorf mittlerweile mitten im Baugebiet und ist für die Nutzung durch Landwirte schon länger nicht mehr ideal. «Die grossen Fahrzeuge generieren Lärm und belasten den Verkehr im Dorfkern unnötig», hält der Gemeinderat fest.

Bereits im November 2018 sprach sich der Gemeinderat für den neuen Standort an der Islisbergstrasse aus. Im Mai 2020 reichte die Flurgenossenschaft das Baugesuch für die Erstellung der Einstellhalle ein. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens seien alle Aspekte gemeindeintern und mit den kantonalen Behörden abgeklärt worden. Bis April 2022 erwartet die Gemeinde die Baubewilligung. Befürworten die Stimmberechtigten am Mittwoch den Vertrag, können die Bauarbeiten also schon bald starten.