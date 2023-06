Aesch Nachhaltige Energie und verbindender Ortskern: Welche Ziele die Gemeinde bis 2026 verfolgt Der Aescher Gemeinderat zeigt mit seinen kürzlich veröffentlichen Legislaturzielen auf, wie er die Gemeinde weiterentwickeln will.

Auf den malerischen Dorfkern will der Aescher Gemeinderat besonders Wert legen. Archivbild: Severin Bigler

In den kommenden Jahren will der Aescher Gemeinderat einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit setzen. So will er nicht nur gemeindeeigene Liegenschaften energetisch optimiert gestalten, sondern auch Private für bauliche Erneuerungen sensibilisieren und Beratungsangebote vermitteln, die dabei helfen, die Klimaziele zu erreichen. Auch nachhaltige Mobilität will der Gemeinderat fördern. So stellte Liegenschaftenvorstand Thomas Bürgi (GLP) vor wenigen Wochen an der Gemeindeversammlung ein Projekt der Verkehrskommission vor, das beim Gemeindeparkplatz ein Carsharing mit einem Elektroauto sowie eine bis zwei zusätzliche öffentliche Ladestationen prüft.

Der Fokus auf nachhaltige Energie und einen schonenenden Umgang mit der Umwelt ist Teil der Legislaturziele 2022 bis 2026, die der Aescher Gemeinderat vor kurzem veröffentlicht hat. Fünf Schwerpunkte hat sich die Exekutive auf die Fahne geschrieben. Einer davon ist der sorgsame Umgang mit finanziellen Ressourcen. «Der Steuerfuss ist nur dann anzupassen, wenn es die Lage sowie das demokratisch geforderte Aufgabenportfolio erfordern», schreibt der Gemeinderat.

Barrierefreier und verkehrsberuhigter Dorfkern

Weiter will der Gemeinderat den Dorfkern mit seinem malerischen Ortsbild als Mittelpunkt und Begegnungszentrum weiter fördern. Dafür soll dieser bedürfnisgerecht, barrierefrei und verkehrsberuhigt gestaltet werden. Der vierte Schwerpunkt strebt eine bürgernahe, dienstleistungsorientierte Verwaltung an. Die gemeindeeigenen Leistungen sollen professionell, transparent, zugänglich und kundenorientiert angeboten werden. Und Behördengänge sollen nach Möglichkeit auch über das Internet erledigt werden können.

Nicht zuletzt will der Gemeinderat auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und gegenseitige nachbarschaftliche Hilfe begünstigen. So soll etwa ein aktives Vereinsleben unter Einbezug aller Generationen gefördert werden und die Mitwirkung von Aescherinnen und Aeschern durch den Einsatz benutzerfreundlicher Systeme erleichtert und gestärkt werden.