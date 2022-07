Aesch Abgetretene Behördenmitglieder wurden auf dem Brunnenhof für ihren langjährigen Einsatz gewürdigt Am Montagabend wurden die abgetretenen Aescher Behördenmitglieder an einer Feier vor dem Gemeindehaus verabschiedet. Viele Aescherinnen und Aescher waren gekommen, um anzustossen und sich auszutauschen.

Alt Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) und sein Nachfolger André Guyer (FDP) inszenierten vor Ort eine symbolische Stabsübergabe. Florian Schmitz

Zwischen den kurzen Ansprachen sorgte die Harmonie Birmensdorf für musikalische Untermalung der Abschiedsfeier. Zunächst verabschiedeten sich Ute Kleiber (parteilos), die seit 2012 in der Schulpflege aktiv war, und Schulpflegepräsidentin Petra Mörgeli (SVP) sich gegenseitig und mit dankenden Worten. Aus der Rechnungsprüfungskommission wurden Ivo Vögeli und Thomas Isenring, der ferienbedingt fehlte, verabschiedet.

7 Bilder 7 Bilder Die drei abgetretenen Gemeinderäte wurden auf dem Brunnenhof gewürdigt: Diego Bonato (SVP), Johann Jahn (Forum) und Roland Helfenberger (SVP). Florian Schmitz

Am längsten nahm die Würdigung der abtretenden Gemeinderatsmitglieder in Anspruch. Immerhin 46 Jahre Erfahrung haben sich aus dem Gemeinderat verabschiedet. Zunächst wurde Tiefbau- und Werkvorstand Roland Helfenberger (SVP) gewürdigt, der 2006 per Losentscheid gewählt worden war. «Für deine pragmatische, sehr lösungsorientierte und verlässliche Art spreche ich dir einen ganz grossen Dank aus», sagte Johann Jahn (Forum), der nach 18 Jahren im Gemeinderat, davon 12 als Präsident, später ebenfalls verabschiedet wurde.

Bei den Gemeindefinanzen habe Diego Bonato (SVP) bei der Umstellung der Rechnungslegung von HRM1 auf HRM2 Grosses geleistet, sagte Jahn. «Das klingt technisch und unspektakulär, aber was dafür im Hintergrund alles nötig war, ist ziemlich grandios.» Nach Finanz- und Sicherheitsvorstand Bonato, der 12 Jahre im Gemeinderat politisierte, wurde Jahn selbst gewürdigt. «Ich habe deinen angenehmen, aber sehr bestimmten Führungsstil, deinen feinen Humor, dein zurückhaltendes und bescheidenes Auftreten immer sehr geschätzt, sagte der neue Gemeindepräsident André Guyer (FDP).

Symbolisch überreichte Jahn dann seinem Nachfolger Guyer wie beim Staffellauf einen Stab, auf dem eine klare Botschaft prangte: «Hopp Aesch!»