Aesch Jetzt ist das ganze Dorf an das neue Glasfasernetz angeschlossen Für den Bau eines neuen gemeindeeigenen Kommunikationsnetzes bewilligte die Aescher Stimmbevölkerung 1,5 Millionen Franken.

Im Juni wird das neue Glasfasernetz in Aesch an der Gemeindeversammlung thematisiert. Florian Schmitz

«Nun verfügt unsere Gemeinde über ein modernes, leistungsfähiges und zukunftssicheres Glasfasernetz», schreibt der Aescher Gemeinderat in einer Mitteilung. Im November 2018 hatte die Aescher Stimmbevölkerung einen Kredit von 1,5 Millionen Franken mit 79,8 Prozent Zustimmung genehmigt, um jede Wohneinheit in Dorf mit einem gemeindeeigenen Glasfaseranschluss zu erschliessen. Dieser Ausbau des gemeindeeigenen Breitband-Kommunikationsnetzes sei nun abgeschlossen. Damit werden im Dorf schnellere Internetangebote möglich.

Das alte Netz auf Grundlage von Koaxial-Kupferkabeln kann laut der Mitteilung vorerst weitergenutzt werden. Mittelfristig werde es aber ausser Betrieb genommen, weil es teuer im Unterhalt sei, heisst es weiter. An der Rechnungsgemeindeversammlung vom 14. Juni will der Gemeinderat dann die Abrechnung des Kredits vorlegen. Am gleichen Abend werde der Gemeinderat auch einige Anpassungen an der Kommunikationsnetzverordnung sowie die Neugestaltung des zukünftigen Netzbetriebs beantragen.

Ein gemeinschaftliches Kommunikationsnetz sei in Aesch schon lange Thema gewesen, blickt der Gemeinderat in seiner Mitteilung zurück. Bereits 1979 habe sich die Gemeinde dafür ausgesprochen. Ursprünglich ging es um eine Gemeinschaftsantennenanlage zur Übertragung analoger Radio­ und Fernsehsignale. Mit dem Aufkommen des öffentlichen Internets und der Verbreitung von Computern war dann später aber die Übertragung digitaler Daten notwendig. (flo)