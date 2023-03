Aesch 255 Liter täglich pro Kopf: Der Wasserverbrauch ist 2022 leicht gestiegen Die Aescher Wasserversorgung zieht in ihrem Jahresbericht Bilanz und zeigt auf, welche Projekte dieses Jahr anstehen.

Rund ein Sechstel des Aescher Trinkwassers stammte 2022 aus nahen Quellen. Archivbild: Flavio Fuoli

Im vergangenen Jahr verkaufte die Aescher Wasserversorgung knapp 156'000 Kubikmeter Wasser. Das entspricht einem Verbrauch von etwa 255 Litern pro Tag und Person – der schweizweite Durchschnitt beträgt etwa knapp 300 Liter. Einen klaren Trend zeigen die vergangenen Jahre allerdings nicht. Im Dorf wurde 2022 zwar 5,5 Prozent mehr Wasser verbraucht als 2021, aber 7,9 Prozent weniger als noch 2020.

Rund ein Sechstel des Aescher Trinkwassers stammt von den Quellen Gummhalden 1 und 2 sowie Büel. Der grösste Teil stammt dagegen aus dem Zürichsee und wird über die Gruppenwasserversorgung Amt bezogen, dem unter anderem auch Gemeinden des Bezirks Affoltern sowie Arni und Islisberg angehören. Dabei fällt besonders auf, dass die Quelle Büel 2022 gut 42 Prozent weniger Wasser lieferte als noch im Vorjahr. Diese Zahlen und diverse weitere Details zum Thema Wasser im Dorf können im Jahresbericht 2022 der Aescher Wasserversorgung nachgelesen werden.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Bericht will die Wasserversorgung aufzeigen, dass Wasser das wichtigste Lebensmittel ist, und bewusst machen, dass Wassersparen immer eine gute Idee ist. Der Jahresbericht umfasst auch die Aktivitäten des letzten Jahres. So wurde beim 1899 gebauten Reservoir Büel das Pumpwerk und die UV-Anlage ersetzt. Und im Rahmen eines kombinierten Sanierungsprojekts wurde die Wasserleitung am Haldenrain zusammen mit der Strasse, der Beleuchtung und der Meteorwasserleitung ersetzt. Letztere ist eine Leitung für sauberes Abwasser wie Regenwasser, das vom Schmutzigen getrennt wird, um direkt in die Gewässer geleitet werden zu können.

Drei Rohrbrüche wurden 2022 verzeichnet

Die Leitungenserneuerungen würden meistens zusammen mit weiteren Sanierungsprojekten verbunden, heisst es weiter. So sollen im Laufe dieses Jahres im Rahmen der geplanten Sanierung der Sonnhaldenstrasse und des Föhrenwegs auch die Wasser-, die Meteor- und die Abwasserleitung erneuert werden. Zu alte Leitungen, die zunehmend verrosten, drohen sonst zu bersten. Drei Rohrbrüche verzeichnete die Aescher Wasserversorgung 2022.

Der Bericht zeigt auch auf, was sich bei der Wasserversorgung im Hintergrund alles tut. So wird erwähnt, dass eine Überarbeitung der Schutzzonenpläne von 1981 bereits initiiert worden sei. Weiter seien die fehlenden Beschriftungen bei verschiedenen Einrichtungen, die bei der Inspektion vom Kantonalen Labor Zürich gerügt worden seien, inzwischen erstellt worden. Zudem sei ein Auftrag erteilt worden, um die nicht mehr zeitgemässen Filter in den Brunnenstuben zu ersetzen.

Noch dieses Jahr soll zudem das Generelle Wasserversorgungsprojekt überarbeitet werden. Dieses lege die notwendigen Anlagen für die Versorgung des heutigen und künftigen Siedlungsgebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser fest und diene somit als Planungsinstrument für die Sanierung, Erneuerung, Erweiterung und den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen, wird erklärt. Der Gemeinderat habe kürzlich die erforderlichen Mittel für die Überprüfung und Aktualisierung bewilligt.