Aesch Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Erneuerungswahlen stellen sich online vor Auf einer überparteilichen Website erhalten die Kandidierenden für den Gemeinderat, die Primarschulpflege und weitere Behörden die Gelegenheit, sich in kurzen Videos der Bevölkerung zu präsentieren.

Alle Kandidierenden für den Gemeinderat im Blick (von oben links im Uhrzeigersinn): Janine Vannaz (Mitte, bisher, auch Gemeindepräsidium), André Guyer (FDP, bisher, auch Gemeindepräsidium), Thomas Bürgi (GLP), Flavio Friedrich (SVP), Mischa Kaiser (parteilos) und Karsten Kunert (parteilos). zvg

Dieses Jahr wird der Wahlkampf in Aesch auch im Internet ausgefochten. Die am Donnerstag lancierte Website www.wahlenaesch-zh.ch bietet allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich am 27. März in Aesch zur Wahl stellen, eine Möglichkeit, um sich der Bevölkerung zu präsentieren. Dahinter steckt eine überparteiliche Gruppe aus Mitgliedern der Aescher Parteien die Mitte, FDP, Forum, GLP, SP und SVP. Im Gegensatz zu früheren Wahlen wird wegen der Pandemie dieses Jahr auf eine öffentliche Veranstaltung verzichtet und stattdessen auf eine virtuelle Plattform gesetzt.

Auf der Aescher Wahlwebsite stellen sich insgesamt 21 Personen mit Bild und kurzem Steckbrief vor. Neben je sechs Kandidierenden für den Gemeinderat und die Primarschulpflege sowie fünf Kandidierenden für die Rechnungsprüfungskommission präsentieren sich auch die beiden Anwärterinnen aus Aesch für die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch sowie die beiden Aescher Kandidierenden für die Kirchenpflege der katholischen Kirchgemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon.

Die knappen Informationen zu den Kandidierenden wurden auch auf einem gemeinsamen Wahlflyer an alle Aescher Haushalte versandt. Für den Onlineauftritt hatten alle Kandidierenden zudem die Möglichkeit, ein Vorstellungsvideo über ihre Person und ihre Motivation hochzuladen. Die Meinungsbildung in Aesch ist dieses Jahr besonders wichtig, weil es beim Gemeinderat und bei der Primarschulpflege sowie bei beiden Präsidien jeweils zu Kampfwahlen kommt. Elf von zwölf Kandidierenden für die beiden Behörden nutzten die Gelegenheit, sich in einem Video zu präsentieren.

Alle Kandidierenden für die Primarschulpflege im Blick (von oben links im Uhrzeigersinn): Thomas Gut (parteilos, bisher), Jürg Niderbacher (FDP, bisher), Monja Käser (parteilos, bisher), Dominik Egli (parteilos, auch Schulpräsidium), Marco Gerber (FDP, auch Schulpräsidium), Farrah Peter (SVP).

Ob mit oder ohne Musik, draussen oder drinnen, hoch oder quer, schlicht am Stück gefilmt oder aufwendig produziert: Weil alle Bewerberinnen und Bewerber für die Gestaltung selbst verantwortlich sind, sind die Videos sehr unterschiedlich inszeniert und deshalb nicht nur inhaltlich interessant. Besonders ins Auge sticht die aufwendig gestaltete Präsentation von Gemeinderatskandidat Thomas Bürgi (GLP) mit Drohnenaufnahmen und verschiedenen Drehorten.

Die Wahlseite bietet auch direkte Kontaktmöglichkeiten

Schon jetzt ist klar, dass die Wahlen in Aesch zu grossen personellen Veränderungen führen werden. Nach zwölf Jahren als Gemeindepräsident tritt Johann Jahn (Forum) nicht mehr an. Gleiches gilt für Schulpräsidentin Petra Mörgeli (SVP), die sogar 16 Jahre im Amt war. Gemeinderätin Janine Vannaz (Mitte) und Gemeinderat André Guyer (FDP), die beide Jahns Nachfolge antreten wollen, betonen in ihren Videos, dass sie mit sachlicher Politik punkten wollen.

Vannaz, die als dienstälteste Bisherige in den Wahlkampf geht, verweist auf ihre Erfahrung im Gemeinderat und ihre gute Vernetzung auf Behördenebene im Bezirk Dietikon. Als Kantonsrätin könne sie zudem lokale Themen auch auf Kantonsebene platzieren. Guyer unterstreicht dagegen seine langjährige Führungserfahrung in Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche sowie seine langjährige Auslandserfahrung. Sein Fachwissen und seine analytischen Fähigkeiten wolle er der Gemeinde zugutekommen lassen.

Bei den Bewerbern für das Schulpräsidium fällt die unterschiedliche Inszenierung besonders auf. Während der parteilose Dominik Egli sich bewusst verspielt auf einem Spielplatz zeigt und über eine Stange ins Bild rutscht, setzt Marco Gerber (FDP) auf einen nüchternen Hintergrund.

Die neue Aescher Wahlwebsite soll aber keine Einbahnstrasse sein. Interessierte finden bei den Profilen für Nachfragen jeweils direkte Kontaktmöglichkeiten zu den einzelnen Kandidierenden und auf der Plattform lädt eine Kommentarfunktion dazu ein, seine Meinung abzugeben.