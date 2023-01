Aesch Äscher Märt gerettet: Bettina Hangartner ist neue Märt-Chefin Nach einer längeren Suche hat die Gemeinde eine Nachfolgerin für den abtretenden Peter Siklossy gefunden. Damit lebt die über 40-jährige Tradition weiter.

Treffpunkt für unterschiedliche Gesellschaftsschichten: Auch künftig sollen am Äscher Märt kreative und nützliche Produkte über den Ladentisch gehen. Christian Iten

Der Äscher Märt wird am 13. Mai wieder durchgeführt. Das ist nicht selbstverständlich. Da keine Nachfolge für den Ende Jahr abgetretenen Organisatoren Peter Siklossy in Sicht war, stand der seit 1981 im Dorfleben verankerte Markt auf der Kippe. Deshalb startete die Gemeinde im November einen dringlichen Aufruf, um den Markt zu retten. «Wenn sich niemand dafür engagiert, wird er einfach nicht mehr stattfinden. Das wäre sehr schade, aber wir können diese Anlässe nicht künstlich am Leben erhalten», sagte Gemeindepräsident André Guyer (FDP) damals.

Nun tritt Bettina Hangartner in die Fussstapfen Siklossys. Sie organisiert als Nächstes den Frühlingsmarkt, der wie gewohnt am Samstag vor dem Muttertag stattfindet. Es war laut Guyer nicht einfach, jemanden zu finden, der den Markt weiterführt. Auf der Suche nach einer geeigneten Person hat die Gemeinde eine Reihe von Leuten direkt angesprochen, eine Mitteilung im Gemeindeblatt publiziert und an der Gemeindeversammlung nach Interessenten gefragt. Der Gemeindepräsident stellte eine Frist bis Ende Jahr. «Wir suchten eine Managerin. Eine Person, die den Markt mit Herzblut organisiert und jemanden, der auch bei auftretenden Problemen gut vermitteln kann», sagt Guyer.

Die Schwierigkeit besteht laut Guyer darin, jemanden zu finden, der Verantwortung übernimmt und sowohl Organisationstalent als auch Branchenverständnis hat. Diese Eigenschaften bringe Hangartner mit. «Wir hatten bereits ein Treffen mit der alten und neuen Marktleitung. Das ist sehr harmonisch verlaufen», sagt Guyer. Er sei sehr froh um die gute Lösung.

Äscher Märt ist eine Plattform für unterschiedliche Leute

Denn der Äscher Märt bedeute für die Gemeinde mehr als eine Einkaufsmöglichkeit. «Es ist nicht nur ein Markt, sondern auch ein Treffpunkt», sagt Guyer. Diese Tradition leiste einen Beitrag zur Dorfkultur und bringe Lebensqualität ins Dorf. «Der Märt ist eine wichtige Plattform, mit der wir viele Leute ansprechen, die an anderen Gemeindeveranstaltungen nicht dabei sind», sagt Guyer. So würden bei den Märkten, die jeweils im Frühling, im Herbst und zur Adventszeit stattfinden, Leute aus unterschiedlichen Gesellschafts- und Altersschichten zusammenkommen.

Wie sich der Äscher Märt künftig entwickeln wird, ist noch unklar. Ideen sind aber bereits vorhanden. «Es wäre gut, wenn wir künftig etwas Spezielles für Kinder anbieten könnten, beispielsweise ein Kasperlitheater», sagt Guyer. Auch am 900-jährigen Dorfjubiläum, das 2024 stattfindet, werde der Markt eine Rolle spielen. «Die Idee ist, dass wir übers Jahr verteilt verschiedene Aktionen anbieten. Dazu soll auch der Markt gehören», sagt Guyer.