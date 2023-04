Aesch 900 Jahre Aesch: Nicht nur am dreitägigen Dorffest wird das Jubiläum gefeiert Das Organisationskomitee für das Aescher Jubiläumsjahr will, dass der 900. Geburtstag 2024 das ganze Jahr über präsent sein wird, und sucht eine enge Zusammenarbeit mit den Dorfvereinen.

Am Jubiläumsfestwochenende werden der Werkhof, das Mehrzweckgebäude und das Schulareal zum Festgelände. Auf dem Kiesplatz beim Werkhof soll ein Festzelt aufgestellt werden. Archivbild: Valentin Hehli

Die ersten Ansiedlungen um Aesch dürften bereits zu Zeiten der Kelten erfolgt sein. Aber in der Kaiserurkunde zum Kloster Engelberg vom 28. Januar 1124 wurde das Dorf erstmals urkundlich erwähnt. Das nimmt die Gemeinde zum Anlass, nächstes Jahr 900 Jahre Aesch zu feiern. Am Dienstagabend lud das Organisationskomitee um Leiter Michael Gut ins Brunnehofsäli im Gemeindehaus ein, um allen Interessierten den Stand der laufenden Vorbereitungen zu präsentieren.

Michael Gut leitet das Organisationskomitee für das Jubiläumsjahr. zvg

«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir die Interessen des Dorfs vertreten und entsprechend Rückhalt spüren», sagte Gut. Deshalb will das OK für die Festivitäten mit möglichst vielen Vereinen, Verbänden, Parteien, Kirchen, Gemeinde- und Schulbehörden sowie weiteren Organisationen und motivierten Aescherinnen und Aeschern zusammenspannen. Das beginnt mit der Zusammenstellung des OKs, das noch nach Interessierten sucht, um diverse offene Stellen zu besetzen.

Höhepunkt des 900-Jahr-Jubiläums soll das Dorffest vom 23. bis zum 25. August 2024 werden. Wie vor 11 Jahren, als die Gemeinde ihr 888-jähriges Bestehen feierte, werde das Areal Nassenmatt mit dem Mehrzweckgebäude und Schulareal zusammen mit dem Werkhof zum Festgelände, sagte Gut. Dafür werde die Lielistrasse gesperrt. Auf dem Kiesplatz beim Werkhof soll ein Festzelt mit Bühne aufgestellt werden.

Am Freitag sind der offizielle Festakt und eine grosse Klassenzusammenkunft vorgesehen, die schon beim letzten Jubiläum äusserst beliebt war. Gut versicherte auf Nachfrage von Diego Bonato, dass während der Klassenzusammenkunft kein Bühnenprogramm vorgesehen sei, damit der angeregte Austausch mit vielen alten Bekannten im Mittelpunkt stehen kann.

Am Freitag und Samstag könne ab 22 Uhr bei Barbetrieb bis in die Nacht getanzt werden, so Gut. Samstags und sonntags sollen tagsüber ein Mittelaltermarkt, eine Festmeile und Chilbiattraktionen das Festgelände beleben. Auch bei Wettkämpfen, beispielhaft wurden Harassenklettern und Wettmelken genannt, sollen Festbesucher sich gegenseitig messen können. Am Samstag sind zudem eine Fahnenweihe des Turnvereins Aesch und ein Show-Act geplant. Und am Sonntag ein ökumenischer Gottesdienst und ein Konzert der Harmonie Birmensdorf, die OK-Leiter Michael Gut seit vielen Jahren präsidiert.

Auch auf dem Rasen vor dem Gemeindehaus wurde der 888. Geburtstag auf kleine und kreative Art gefeiert. Archivbild: Flavio Fuoli

Vereine sollen bald informiert werden

Der runde Geburtstag des Dorfs soll aber nicht nur am Augustwochenende gefeiert werden, sondern das ganze Jahr über präsent sein. Das beginne schon mit einem speziellen Neujahrsapéro am 2. Januar 2024, sagte Gemeindepräsident André Guyer, der auch im OK sitzt. Neben spezifischen Jubiläumsanlässen wie die mögliche Durchführung einer Landsgemeinde sollen auch alle Anlässe ohne direkten Jubiläumsbezug im kommenden Jahr unter dem Banner «900 Jahre Aesch» laufen.

Das OK fokussiere sich besonders auf die Planung des Hauptfests und wolle bei den vielen selbstständig organisierten Aktivitäten durchs Jahr hindurch koordinieren und unterstützen, sagte Gut. Bald sollen alle Vereine und weitere mögliche Unterstützerinnen und Unterstützer angeschrieben werden, um zu informieren, was der aktuelle Planungsstand ist und wie sie sich im Jubiläumsjahr einbringen können.

Auf das 888-Jahr-Jubiläum wurde mit einem speziellen Wein angestossen. Archivbild: Flavio Fuoli

Das Ziel ist einerseits, dass alle Vereine und Veranstalter ihre Termine möglichst früh mitteilen, um die Terminplanung zu vereinfachen. Andererseits geht es darum, herauszufinden, wie viel Unterstützung das OK am Festwochenende im August erwarten kann. Vor 11 Jahren hätten ohne Auf- und Abbau 300 Freiwilligeneinsätze besetzt werden müssen, um das dreitägige Fest zu stemmen, sagte Gut.

Bald will das OK zudem eine neue Website lancieren, die alle Informationen zu den Feierlichkeiten zusammenfasst und auch als Anlaufstelle für Ideen und Rückmeldungen dient.