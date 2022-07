Aesch 900. Geburtstag im Jahr 2024: Die Gemeinde sucht nach feierlichen Ideen für das Jubiläum Nach den Sommerferien will der Gemeinderat ein Organisationskomitee für alle Jubiläumsfestivitäten zusammenstellen. Bereits jetzt können Ideen und Vorschläge zum Jubiläum bei der Gemeinde eingereicht werden.

Zur Feier des 888-Jahr-Jubiläum vor zehn Jahren setzte Lichtkünstler Gerry Hofstetter das Mehrzweckgebäude in Szene. Pablo Rohner

2024 wird die Gemeinde Aesch 900 Jahre alt. Das will der Gemeinderat zum Anlass nehmen, das ganze Jahr über an diversen Veranstaltungen unterschiedliche Aspekte des Gemeindelebens zu beleuchten. Höhepunkt des Festivitäten soll ein grosses Festwochenende werden. «Sämtliche Einwohner, Vereine, Parteien, Schule, Kindergarten, Kirchen und andere mit Aesch verbundene Organisationen sind herzlich eingeladen, sich aktiv daran zu beteiligen», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Nach den Sommerferien werde der Gemeinderat auf die bekannten Akteure zugehen und ein Organisationskomitee für die Koordination aller Jubiläumsaktivitäten nominieren. Der Gemeinderat freut sich auch über weitere Vorschläge und Ideen zum Jubiläum. Diese können an Gemeindeschreiberin Yasmin Heri (yasmin.heri@aesch-zh.ch) gerichtet werden. Der Gemeinderat verfolgt dabei das Ziel, ein möglichst breites Bild des Gemeindelebens darzustellen. Dabei dürfe neben der historischen Rückschau auch ein Blick in die Zukunft gewagt werden.

Vor zehn Jahren feierte Aesch sein 888-jähriges Jubiläum

Das letzte grosse Dorfjubiläum ist noch nicht so lange her. 2012 wurde der 888. Geburtstag mit einem Festwochenende begangen. Neben einem grossen Klassentreffen und vielen Auftritten feiert auch der Film «888 Jahre Aesch – Ein Dorf im Wandel» Premiere und der renommierte Lichtkünstler Gerry Hofstetter, in Aesch aufgewachsen, setzte das Schulhaus und das Mehrzweckgebäude in Szene.