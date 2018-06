«Achtung!», «Marsch!» – Stimmen schallen über das Wasser, militärisch kurz und knapp. Sie kommen von den vier Booten auf der Limmat. Darin sitzen oder stehen je vier Männer. Auf den Befehl «Stachel!» nehmen die zwei Stehenden ein Ruder zur Hand, an dessen Ende ein Eisen ist, das beim Stacheln im Ufergrund Halt findet. So können sie ihr Ponton – den flachen Kahn – gegen die Strömung das Ufer hinaufschieben. Es ist immerhin fast eine halbe Tonne schwer. Auf Befehl «Ruder» wechseln die Männer ihr Werkzeug und wenden alle gleichzeitig das Boot um 45 Grad, Bug voran in die unablässig strömende Limmat hinein. Scheinbar mühelos gleiten die Schiffe ans gegenüberliegende Ufer, synchron in einer Linie, dabei schlagen die Ruder in gleichem Takt. Der Teamchef, der fünfte Mann auf dem vordersten Boot, schwenkt die Dietiker Fahne und gibt den Rhythmus vor. Schweiss tropft den Männern von der Stirn. Angespannt sind all ihre Muskeln, von den Armen bis hinunter zu den Beinen. Dann wechselt das Zweierteam und die Sitzenden übernehmen das Ruder.

Mit Kraft und Präzision

An diesem warmen Sommerabend bereiten sich die Dietiker Pontoniere für das Sektionsfahren am eidgenössischen Wettkampf vor, der in einer Woche in Bremgarten stattfindet. Es ist der wichtigste Wettbewerb und er wird nur alle drei Jahre ausgetragen; das Sektionsfahren gilt als Königsdisziplin. Alle Pontoniere eines Vereins treten hier als Gruppe an. Nebst Kraft brauchen sie dabei viel Präzision sowie fundiertes Wissen über das Wasser und dessen Strömungen. Die Übung gelingt. Oder wie es im Fachjargon heisst: Die Ziellandung ist punktgenau. Alle Boote erreichen gleichzeitig und auf richtiger Höhe den rot-weissen Stecken am Ufer.

Dort steht Florian Keller. Der 75-Jährige ist seit Jahren Mitglied im Pontonier-Sportverein Dietikon, heute allerdings nicht mehr aktiv, sondern Trainer der Jungpontoniere. In der Vergangenheit holte er viele Preise, auch zusammen mit seinem Sohn Roland, der ebenfalls erfolgreiches Mitglied des Vereins ist. So gewann das Vater-Sohn-Gespann im Einzelfahren vor 22 Jahren Gold am Eidgenössischen. Es war damals ein Heimsieg, denn der Wettkampf fand in Dietikon statt, wie zuvor nur einmal, im Jahr 1949. Bei der kommenden 40. Auflage in Bremgarten wird nun erstmals der 18-jährige Enkel, Nicola Keller, mitkämpfen. Grossvater, Vater, Sohn. Nicht selten wird das Pontonierwissen über Generationen weitergegeben. Und nicht selten finden sich Sohn und Vater im selben Boot wieder, wie Kellers beim Sektionsfahren.