Interessant. Nur wenig harmonisch ging es an der ersten von Ihnen als Präsident geleiteten Gemeindeversammlung 2010 zu und her. Es ging um die Abspaltung der Quartiere Sternen, Haslen und Stöcken.

Dies mag in Ihren Ohren möglicherweise ein Widerspruch zu dem sein, was ich vorhin sagte. Zwar war man sich in der Sache mit den Bewohnern der Quartiere, die lieber zu Uitikon gehören wollten, nicht einig, tauschte Argumente für und gegen eine Abspaltung aus. Der Umgang war stets anständig und respektvoll. Auch an der Versammlung. Rund 1400 Menschen kamen und wir mussten dafür eigens ein Zelt aufstellen.

Hielten Sie die Abspaltung, die schliesslich abgelehnt wurde, für möglich?

Eigentlich nicht. Wir wollten die guten Steuerzahler nicht gehen lassen und Uitikon hätte Birmensdorf für alle Infrastruktur-Bauten kompensieren müssen. Die Verhandlungen waren wirklich eine spannende Herausforderung, doch schien die Sache von Beginn weg aussichtslos.

Eine weitere Birmensdorfer Gruppierung, die nicht gerade durch vornehme Zurückhaltung auffiel, ist die KSB. Das Komitee für ein steuergünstiges Birmensdorf.

In der Tat. Ich muss zugeben, dass mich das KSB über die Jahre mit Abstand am meisten Nerven und Substanz gekostet hat. Es handelt sich um gestandene Männer, die ich teils sogar sehr gut kenne, die der Gemeinde nichts brachten ausser Arbeit, Ärger und eine gewisse Diffamierung.

Erinnern Sie sich an ein konkretes Ereignis, das Ihnen besonders zu schaffen machte?

Es gibt mehrere. Aber was mich am stärksten belastet hat, war, dass das Verhalten des KSB im Gemeinderat zeitweise eine Ohnmacht-Stimmung bewirkt hat. Man dachte sich: ‹Dieses Projekt müssen wir gar nicht erst angehen, da es ohnehin bis aufs Blut bekämpft wird.› Dies, obwohl das Komitee in der Gemeinde nichts bewirkt hat. Es hiess lediglich, der Gemeinderat müsse den Steuerfuss senken, doch wie er dies bewerkstelligen soll, und worauf in der Folge konkret verzichtet werden kann, erklärte das KSB nicht. Eine sehr einseitige Politik. Heute ist die Gruppierung mehrheitlich eingeschlafen, kaum mehr meldet sich jemand an Versammlungen zu Wort.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie zurück auf die Geschichte um den sogenannten «Asylantenweg». Für die Asylunterkünfte bereitete die Gemeinde einen Weg zum Bahnhof auf, damit die Asylsuchenden nicht durchs Quartier gehen. Dies brachte der Gemeinde Kritik und Vergleiche zu den Judenwegen zu Zeiten der Nazis ein.

Dass dem Gemeinderat und vor allem mir Rassismus vorgeworfen wurde, empfinde ich noch heute als unfair. Die meisten Medienschaffenden, die damals im Jahr 2012 darüber berichteten, schauten sich die Situation hier bei uns im Dorf nie persönlich an und suchten auch nicht das Gespräch mit uns. Die Geschichte wurde aus dem Nichts heraus aufgebauscht und ich weiss nicht warum.