Die 62-jährige Carol Hofer setzte sich verschiedentlich für das Gemeinwesen in Uitikon ein. 1980 kam die in Südamerika geborene Tochter einer Zürcherin und eines Deutschen in die Gemeinde. Bereits 1986 wurde sie in die Kindergartenkommission gewählt, zwei Jahre später folgte der Sprung in die Schulpflege. Ab 1994 wechselte sie in die Sozialbehörde, aus der sie dann 2005 in den Gemeinderat gewählt wurde. Weiter engagierte sie sich als Präsidentin der Stiftung Jugendwohngruppe Limmattal. Im vergangenen Jahr sammelte sie rund 650 000 Franken für einen Hauskauf in Dietikon. Zudem ist sie im Stiftungsrat der Stiftung Welt ohne Minen und rief mit Rotariern das Projekt Roki ins Leben. Dieses ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien die Teilnahme an Musik- und Sportunterricht. Weiter ist sie die erste Frau im Vorstand des Gönnervereins der Rudersektion des Grasshoppers Club Zürich. Hofer ist dreifache Mutter und dreifache Grossmutter. Sie strebt einen mehrmonatigen Südamerika-Aufenthalt sowie eine Reise in die Antarktis an. (aru)