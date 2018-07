Am Freitagvormittag hat der Kanton Zürich seine Abstimmungsbroschüre zum Abstimmungssonntag vom 23. September veröffentlicht. Darin geht es auch um die zweite Abstimmung über die Limmattalbahn. Fast auf den Tag genau heute vor einem Jahr hatten die Limmattalbahn-Gegner 7783 Unterschriften gegen den Bau der zweiten Bahn-Etappe eingereicht. Diese erstreckt sich von Schlieren bis zum Bahnhof Killwangen-Spreitenbach.

In der Abstimmungsbroschüre sprechen sich der Zürcher Kantonsrat, der Zürcher Regierungsrat, die Behörden der Limmattaler Standortgemeinden sowie die Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) gegen die Volksinitiative und damit für die Limmattalbahn aus, der das Volk des Kantons Zürich am 22. November 2015 zugestimmt hatte. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Generationenprojekt handle, das die Lebens- und Umweltqualität im Limmattal verbessere, da es die Region vom stark wachsenden Verkehr entlaste. Dies sei für den ganzen Kanton Zürich und seine Bevölkerung von Nutzen und von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung. Zudem sei das Projekt in den letzten Jahren an einzelnen Stellen verbessert worden. Die Annahme der Initiative und damit die Ablehnung der zweiten Limmattalbahn-Etappe hätte erhebliche Kosten zur Folge und würde den Kanton als verlässlichen Planungspartner infrage stellen, heisst es im Text des Regierungsrats weiter.

Was die Limmattalbahn-Gegner sagen Auch das Initiativkomitee unter der Leitung des Dietikers Bernhard Schmidt kommt in der Abstimmungsbroschüre zu Wort. Es fordert auf Seite 22 dazu auf, dem Limmattal keine Limmattalbahn aufzuzwingen und weist darauf hin, dass der Bezirk Dietikon und insbesondere die Standortgemeinden die Limmattalbahn abgelehnt hatten. Im Bezirk Dietikon hatte es damals, am 22. November 2015, einzig aus Uitikon, Birmensdorf und Aesch ein Ja zur Limmattalbahn gegeben (mit Zustimmungsraten über 60 Prozent). In Dietikon betrug die Zustimmungsrate weniger als 40 Prozent. In Geroldswil, Oetwil, Unterengstringen und Schlieren lag die Zustimmungsrate damals bei 45 Prozent oder weniger. In Urdorf betrug die Zustimmungsrate damals etwas mehr als 46 Prozent. In Oberengstringen war das Nein-Ergebnis sehr knapp: Die Befürworter der Limmattalbahn konnten dort 49,78 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen.

1 / 15 Vollbild

Es gehe nun bei der zweiten Abstimmung um das Selbstbestimmungsrecht der Limmattaler Bevölkerung, heisst es im Text des Initiativkomitees weiter. Zudem verweisen die Gegner auf die Kosten und sie befürchten eine massive Verschlechterung der Lebensqualität, sollte die Bahn bis Killwangen-Spreitenbach gebaut werden. Die Sicht der Standortgemeinden In Bezug auf die Standortgemeinden wird in der Abstimmungsbroschüre vom Kanton hingegen geltend gemacht, dass sich alle Konzepte für eine nachhaltige Raum- und Siedlungsentwicklung der Limmattaler Gemeinden auf das Projekt Limmattalbahn abstützen. All diese Konzepte würden hinfällig werden, wenn die Limmattalbahn nicht gebaut wird, heisst es in der kantonalen Abstimmungsbroschüre weiter. Insbesondere ist auch von den ergänzenden Massnahmen am Strassennetz die Rede. Mit diesen und mit der Limmattalbahn könne das Limmattal langfristig seine Vorzüge als qualitativ hochstehende Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsraum behalten, was der Bevölkerung im Limmattal, im Kanton Zürich und im Kanton Aargau zugutekomme. Es prallen also im Abstimmungskampf zwei verschiedene Lager aufeinander, die sich beide für die Lebensqualität im Limmattal einsetzen wollen. Wer Recht hat, entscheidet das Volk. Die Abstimmung zur Limmattalbahn trägt in der nun vorliegenden Abstimmungsbroschüre die Nummer 3. Die weiteren in der Abstimmungsbroschüre enthaltenen Abstimmungsthemen sind die Volksinitiative für ein Film- und Medienförderungsgesetz sowie die Volksinitiative, die sich für Wildhüter statt Jäger ausspricht.

Download pdf - 2 MB 24 Seiten Abstimmungsinformationen Die Abstimmungsbroschüre zum Abstimmungssonntag am 23. September 2018 können Sie hier als PDF downloaden. Neben der Limmattalbahn geht es um die Volksinitiative für ein Film- und Medienförderungsgesetz sowie um die Volksinitiative, die sich für Wildhüter statt Jäger ausspricht.