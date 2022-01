Abstimmung Knappe Million für die Kirche: Aescher, Birmensdorfer und Uitiker Katholiken entscheiden über neue Heizung und Lüftung Die katholische Kirchgemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon will die veralteten Anlagen in der Kirche St. Martin in Birmensdorf für 917'000 Franken erneuern. Am 13. Februar haben die Stimmberechtigten das letzte Wort.

Die geplante Sanierung von Heizung und Lüftung in der katholischen Kirche soll von Sommer bis Herbst 2022 dauern. Sandra Ardizzone

In den letzten Jahren häuften sich Störungsfälle bei der Ölheizung in der Kirche St. Martin in Birmensdorf. Seit 1995 wurde sie nicht mehr saniert. Noch stärker in die Jahre gekommen sind die Lüftungsanlagen für Foyer und Kirche, die von 1977 stammen – dem Erstellungsjahr der Liegenschaft. Weil Heizung und Lüftung nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und ihre technische Lebensdauer erreicht oder überschritten haben, will die Kirchenpflege der Katholischen Kirchgemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon beides ersetzen. Am 13. Februar befinden die katholischen Stimmberechtigten der drei Dörfer über den Kredit von 917'000 Franken für die Sanierung.

Die Ölheizung soll für 415'000 Franken durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden, schreibt die Kirchenpflege in der Abstimmungsweisung. Diese Variante führt laut Beurteilung durch Fachspezialisten zu den tiefsten Betriebskosten und ermöglicht eine nahe CO 2 -neutrale Wärmeerzeugung. Für die Warmwasserproduktion soll zudem ein Wärmepumpenboiler mit der Wärmepumpe der Heizung verbunden werden.

Die Steuern sollen nicht erhöht werden

Die beiden Lüftungsanlagen sollen einer neuen Anlage für 220'000 Franken weichen. Diese ermöglicht es, die Abluftwärme zurückzugewinnen und folglich effizienter zu heizen. Der restliche Kreditbetrag wird für Honorare und Nebenkosten sowie als Reserve für Unvorhergesehenes ver- anschlagt.

Das Projekt wird laut Weisung aus eigenen Mitteln finanziert, ohne dass dafür der Steuerfuss von 11 Prozent erhöht werden muss. Für den Ersatz der alten Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe erwartet die Kirchenpflege vom kantonalen Förderprogramm Energie sowie von der kantonalen katholischen Kirche Unterstützungsgelder. Weil diese Gelder noch nicht abgeschätzt werden können, fehlen diese im vorliegenden Kostenvoranschlag noch.

Wird das Sanierungsprojekt an der Urne gutgeheissen, sollen Heizung und Lüftung von Sommer bis Herbst 2022 ersetzt werden.