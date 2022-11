Abstimmung Gerechtigkeitsinitiative, Gegenvorschlag oder zweimal Nein: Was tun angesichts steigender Krankenkassenprämien? Braucht es höhere Steuerabzüge für die Krankenkassenprämien? Darüber entscheiden am 27. November die Stimmberechtigten im Kanton Zürich. Drei Limmattaler Kantonsratsmitglieder vertreten die Positionen, die jetzt zur Wahl stehen.

Zur Abstimmung kommen im Kanton Zürich am 27. November: die Gerechtigkeitsinitiative der SVP, für die im Folgenden Pierre Dalcher (SVP, Schlieren) argumentiert; der Gegenvorschlag des Kantonsrats, hier vertreten durch Janine Vannaz (Mitte, Aesch); für ein doppeltes Nein plädiert Rosmarie Joss (SP, Schlieren).

Pierre Dalcher: Ja zur Gerechtigkeitsinitiative

Pierre Dalcher, SVP-Kantonsrat aus Schlieren. zvg

Bei Annahme der Initiative können pro erwachsene Person 1000 Franken und pro Kind 200 Franken mehr Steuerabzüge getätigt werden. Dadurch senkt sich das steuerbare Einkommen und so fällt die jeweilige Steuerrechnung tiefer aus.

In Zahlen heisst dies, dass neu jede Person 3600 anstatt wie bisher 2600 und pro Kind 1500 anstatt wie bisher 1300 Franken geltend machen darf. Weiter soll die Anpassung in Zukunft der durchschnittlichen Prämienentwicklung folgen und nicht mehr dem Landesindex der Konsumentenpreise. Dies bedeutet, der Steuerabzug wird nach der jeweiligen Prämienentwicklung angepasst.

Diese Anpassung schafft endlich faire Verhältnisse zu den Nachbarkantonen. Denn in den umliegenden Kantonen sind die Krankenkassenprämien tiefer und der Steuerabzug höher. Da die Krankenkassenprämien sich leider nur in eine Richtung entwickeln, muss endlich auch die Mittelschicht unserer Gesellschaft eine Entlastung zu diesem Thema spüren.

Steigen die Prämien künftig an, soll also auch der Steuerabzug für die Prämien ansteigen. Dies ist gerecht so. Denn wenn dieser Mechanismus fehlt, werden Zürcherinnen und Zürcher je länger je mehr für Einkommen besteuert, welches sie für die Prämien bezahlen mussten und faktisch gar nicht mehr verfügbar haben.

Den Gegenvorschlag des Regierungsrates unterstützen wir auch, obwohl die Steuerabzüge äusserst diskret sind und die Ungerechtigkeit gegenüber den Nachbarkantonen in keiner Weise behoben wird und auch die künftige Erhöhung der Abzüge fehlt. Mit einem Ja zur Gerechtigkeits-Initiative schaffen wir endlich die Gleichstellung zu unseren Nachbarkantonen und entlasten den breiten Mittelstand, insbesondere Familien und Rentner. Wir empfehlen für Punkt A ein Ja, für Punkt B ein Ja und bei Punkt C (Stichfrage) ein Kreuz zu A=Initiative.

Janine Vannaz: Ja zum Gegenvorschlag

Janine Vannaz, Mitte-Kantonsrätin aus Aesch. Zvg

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Kanton Zürich sollen für ihre Krankenkassenprämien künftig höhere Abzüge in der Steuererklärung geltend machen können. Der Kantonsrat stimmte deshalb dem Antrag des Regierungsrates für den Gegenvorschlag zu. Auch Die Mitte macht sich stark für diesen Gegenvorschlag.

Wieso? Es scheint unbestritten, dass durch die fortwährenden Krankenkassenprämien-Erhöhungen so manches Budget arg strapaziert wird. Und die bisherigen Abzugs-Möglichkeiten bei den Steuern blieben jahrelang unverändert. Der Gegenvorschlag sieht, im Gegensatz zur Initiative, einen moderaten Ausbau der Abzüge der Krankenkassenprämien bei den Steuern vor. Die Steuerausfälle verringern sich so um zwei Drittel gegenüber der Gerechtigkeitsinitiative.

Dies ist auch der Grund weshalb Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) seinen Antrag für den Gegenvorschlag so begründet, dass er nicht nur an den kantonalen Haushalt denkt, sondern auch an die städtischen und die Gemeindehaushalte. Deshalb lehnt er die Gerechtigkeits-Initiative ab.

Der Titel «Gerechtigkeitsinitiative» ist auch ein bisschen verwirrend. Denn die Gerechtigkeit ist hier nicht wirklich ersichtlich. Durch die Initiative wird Steuersubstrat vernichtet, und die Prämienvergünstigungen würden infrage gestellt. Gerade Steuerzahler im Tieflohnsegment können kaum profitieren.

Leider lassen es die Initianten dann auch offen, wie der enorme Ausfall von rund je 150 Millionen Franken in den Kassen der Gemeinden und des Kantons zu kompensieren ist. Wir empfehlen den Stimmbürgern, solidarisch zu handeln und ein Ja für den Gegenvorschlag in die Urne zu werfen.

Rosmarie Joss: Nein zur Initiative und zum Gegenvorschlag

Rosmarie Joss, SP-Kantonsrätin aus Dietikon. Zvg

Wenn eine Initiative den Namen Etikettenschwindel verdient hätte, dann ist es die Gerechtigkeitsinitiative. Sie ist eine Steuersenkungsinitiative, von der vor allem die Reichsten profitieren, tut aber so, als würde sie die Krankenkassenprämien senken.

Die Teuerung steigt wie seit Jahren nicht mehr. Man merkt es beim Einkauf. Immer wieder steht bei einem weiteren Lebensmittel ein höherer Preis drauf. Wer in einer mit Gas geheizten Wohnung wohnt, wird massiv höhere Nebenkosten zahlen müssen. Die Strompreise steigen auch. Den vollen Teuerungsausgleich wird kaum jemand erhalten. Dazu kommt noch, dass die Krankenkassenprämien im Schnitt um 6,6 Prozent steigen. Bei vielen Leuten mit kleinem und mittlerem Einkommen wird das Budget merklich kleiner.

Etwas Erleichterung täte gut, um das Portemonnaie zu entlasten. Da kommt doch die Gerechtigkeitsinitiative wie gerufen! Nur bringen weder sie noch der Gegenvorschlag wirkliche Entlastung. Eine Einzelperson mit einem mittleren Einkommen spart gerade einmal 15 Franken pro Monat (beim Gegenvorschlag 5 Franken). Verdient man mehr, kommen wesentlich höhere Reduktionen zum Tragen. Denn diese Steuersenkungsinitiative reduziert den Steuerabzug und nicht die Krankenkassenprämien. Nicht alle erhalten den gleichen Betrag zurück. Wer viel verdient, profitiert von einer viel grösseren Steuersenkung, als wer wenig verdient.

Also jene, die am meisten unter der Erhöhung der Krankenkassenprämien leiden, erhalten am wenigsten, und jene, die es in ihrem Budget kaum bemerken, profitieren am meisten. Dafür fehlen aber dem Kanton Zürich 150 Millionen Franken Steuereinnahmen. Wie würde die SVP diese wohl einsparen? Genau, bei staatlichen Leistungen! Wir sollen für die Reichen die Steuern senken, damit wir dann bei den Armen sparen können? Gerecht ist anders! Deshalb zwei Mal Nein!