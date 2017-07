«Dramatische Folgen für Lenker»

So fordert eine im März 2015 vom Nationalrat angenommene Motion des jurassischen CVP-Nationalrats Jean-Paul Gschwind Gnade bei Geschwindigkeitsexzessen: Der Bundesrat soll einen Gesetzesentwurf erarbeiten, mit dem jener Absatz des Raser-Artikels aufgehoben werden soll, der genau besagt, ab wann man als Raser gilt. Stattdessen soll das richterliche Ermessen wieder mehr zum Zug kommen, um Verhältnismässigkeit herzustellen. Denn der «bedauerlich starre» Raser-Tarif könne für die «fehlbaren Lenker» dramatische Folgen haben, sagt Gschwind, so etwa die Gefängnisstrafe und je nachdem den Verlust der Arbeitsstelle. Ob nun ein neuer, lockerer oder ein schwammiger Raser-Tarif kommen soll – das hätte der Bundesrat auszuarbeiten, falls auch der Ständerat die Motion annimmt.

Einen anderen Weg wählt der Walliser CVP-Ständerat Beat Rieder, der seine parlamentarische Initiative im März 2017 eingereicht hatte. Er ist so einfach und deutlich wie der Raser-Artikel selbst: Das Prinzip der Mindeststrafe soll weg, während die Maximalstrafe von vier Jahren sowie der klare Tarif zur Raser-Definition bleiben soll.

Rieders Vorstoss wurde auch von Philipp Müller (FDP, Aargau) unterzeichnet, der letztes Jahr in seinem Wohnkanton in fahrunfähigem Zustand einen Unfall baute und wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt wurde, sowie von Filippo Lombardi (CVP, Tessin), der sich mit dem Thema besonders gut auskennt: Ausweisentzüge, Tempoüberschreitungen im nicht mehr tiefen zweistelligen Bereich, ein Selbstunfall und Alkohol am Steuer – mit all dem stand Lombardi schon in den Schlagzeilen.

Auch eine Volksinitiative kommt

Dazu kommt: Noch 2015 meinte zum Beispiel Müller, der sich 2012 deutlich für die Raser-Definition der Roadcross-Initiative aussprach, dass es ein Verstoss gegen Treu und Glauben wäre, die Raser-Regeln wieder aufzuweichen.

Des Weiteren werden derzeit Unterschriften gesammelt für die Initiative «Stopp den Auswüchsen von Via sicura». Die Initiative ist ebenfalls gegen den Raser-Artikel gerichtet. Die Sammelfrist läuft bis 3. November 2017. Unter den Mitinitianten hat es ein paar bekannte Gesichter: so etwa den Zürcher Alt-Kantonsrat John Appenzeller (SVP, Stallikon), den Tessiner Nationalrat Fabio Regazzi (CVP) oder den Walliser Nationalrat Jean-Luc Addor (SVP).