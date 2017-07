Eine Entlastung der Nötzliwiese ist erst in gut drei Jahren absehbar. In der Nähe des Bahnhofs Glanzenberg soll im Rahmen der Neukonzessionierung des Kraftwerks Dietikon für 300 000 Franken ein Naherholungsraum entstehen. Neben einer Spiel- und Liegewiese sind eine Feuerstelle mit Tischen und Bänken, eine Wasserzapfsäule und Toiletten geplant. Zudem wird das Ufer abgeflacht, damit die Böötler einfach aus dem Fluss aussteigen können. So soll die Allmend Brunau mit der Nähe zum Bahnhof eine Alternative zur überbelegten Nötzliwiese bieten.

Aufgrund des langen Zeithorizontes ist es den vier Initianten der Petition ein Anliegen, dass die Situation auf der Nötzliwiese bald angepackt wird. Sie erhoffen sich, dass die Stadt schnell auf ihre Petition reagiert und noch diese Woche Massnahmen ergreift, sodass die Böötler am Wochenende bereits von der verbesserten Infrastruktur profitieren können.