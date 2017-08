Nach der Einreichung von 7783 Unterschriften gegen den Bau der zweiten Etappe der Limmattalbahn bei der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern in der vergangenen Woche, wurden am Mittwoch schon wieder von Limmattalbahn-Gegnern gesammelte Unterschriften übergeben. Dieses Mal war Dietikons Stadtpräsident Otto Müller der Adressat, denn es ging um eine kommunale Initiative.

Beide Male spielte der parteilose Bernhard Schmidt eine im wahrsten Sinne tragende Rolle. Übergab er doch als Präsident des Initiativkomitees «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren» sowie als Mitglied des kommunalen Initiativkomitees die Kartons mit den Unterschriftenlisten. Präsident des Letzteren ist der Dietiker Parlamentarier Martin Müller (DP); er war am Mittwoch nicht anwesend. Mit der kommunalen Initiative soll erreicht werden, dass das Dietiker Stimmvolk über alle einmaligen Ausgaben der Stadt abstimmen muss, die im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn stehen und den Betrag von 50'000 Franken übersteigen.

Wiederkehrende Ausgaben, die den Betrag von 20'000 Franken übersteigen, sollen ebenfalls zwingend vors Volk. Die Begründung wie bei der kantonalen Volksinitiative: In der Volksabstimmung vom November 2015 über die Kredite für die Limmattalbahn habe eine Mehrheit von fast 65 Prozent der Dietiker Stimmbürger zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Bahn nicht will. Darüber hinaus habe der Stadtrat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage vom Dezember 2015 erklärt, dass er während der Planungs- und Bauphase der Bahn «unabhängig vom Ausgang des Volksentscheides» die Interessen der Stadt vertreten werde.