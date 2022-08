Aargauer Gärten (8) Wegbegleiter und Herzensblume: Sogar eine eigene Fuchsie - die «Limmattal» - hat Heinz Sommerhalder schon gezüchtet Es ist seine Herzensblume, schon seit 30 Jahren: Die Fuchsie. 1000 Sorten blühen in Heinz Sommerhalders Garten. Das Fuchsienparadies in Neuenhof ist die achte Folge unserer Serie «Aargauer Gärten».

Es gibt sie lang und schmal wie Trompeten, bis zu zehn Meter hoch und winzig klein, gerade mal halb so gross wie eine Biene – und in allen möglichen Farben. Es ist diese Vielfalt, mit der die Fuchsie, die ursprünglich aus den Bergen Mittel- und Südamerikas stammt, das Herz von Heinz Sommerhalder erobert hat.

Die Fuchsie in ihrer typischen Form. Bild: Valentin Hehli

Die Farbenvielfalt und die Grösse, die sie in freier Natur erreichen kann, faszinieren ihn. Auch in seinem Garten hat er eine dieser Wildformen. Zwei Meter hoch ragt sie in den Himmel.

Fuchsien sind eine artenreiche Gattung: hier rechts die «Voltaire», in der Mitte «Beacon» und «Beacon rosa». Bild: zvg

Die längste Fuchsie der Welt, die «Leonart von Fuchs» hängt ebenfalls bei ihm in Neuenhof. Die Blüte dieser besonderen Fuchsie ist zart orangerot und kann bis zu 16 cm lang werden.

Die längste Fuchsie der Welt – auch sie blüht in diesem Garten. Bild: zvg

«Viele Menschen wissen gar nicht, dass es so viele unterschiedliche Fuchsien gibt.»

Die Fuchsie microphylla. Bild: zvg

Weltweit sind es bis zu 15'000 Sorten. 1000 davon hat Heinz Sommerhalder in seinem Garten. Seine erste Fuchsie hat er vor 30 Jahren von seinem Schwiegervater geschenkt bekommen, eine «Voltaire». Danach war es um ihn geschehen und er fing an, durch ganz Europa zu reisen und Fuchsien zu kaufen.

Seine Fuchsienreisen führen ihn auch heute noch in die Niederlande, nach Belgien, Österreich oder Deutschland. Länder, in denen es viele Fuchsien gibt.

Auch in Ecuador und Costa Rica war er schon, schliesslich musste er als Fuchsienfan einfach in die Heimat seiner Herzenspflanze reisen.

Heinz Sommerhalder mit einer seiner Herzensblumen. Bild: Valentin Hehli

Wildformen, bis zu sechs Meter hoch hat er dort in den Bergen, 3000 Meter über dem Meer, entdeckt. Ein Klima, das diese Pflanze mag, schön feucht und frisch.

Das feucht-tropische Klima in Südamerika mögen die Fuchsien. Bild: Keystone

Hier in Südamerika war es auch, wo der französische Pater und Botaniker Charles Plumier 1696 einen kleinen Blütenstrauch entdeckte. Die neugefundene Pflanze benannte er nach dem deutschen Arzt und Botaniker Leonhart Fuchs und gab ihr den Namen «Fuchsia».

Auch auf Tahiti und Neuseeland gibt es Fuchsien. Hier die Fuchsia «Frühling». Bild: zvg

Weil es in diesen eher wärmeren Regionen nicht friert, wachsen sie da gut, wie Heinz Sommerhalder erklärt. Für ihn war deshalb der letzte verregnete Sommer ein guter, ein richtiges «Fuchsienjahr».

Im 19. Jahrhundert waren Fuchsien begehrte Zierpflanzen. Bild: zvg

Heisse Temperaturen wie jetzt verträgt die Fuchsie hingegen nicht gut, so Heinz Sommerhalder:

«Hitze mögen sie nicht. Die meisten Fuchsien verbrennen dann. Bei über 30 Grad welken sie.»

Fuchsien-Blüten in ihrer ganzen Schönheit. Bild: Valentin Hehli

Schwer zu pflegen seien sie deshalb, besonders das Bewässern müsse man gut im Griff haben.

Geranien seien da viel einfacher, weil sie ursprünglich aus Südafrika kommen und hitzeresistent sind.

Immerhin: Winterharte Fuchsien sind einfacher zu pflegen als nicht winterharte.

Die Fuchsie «Remembering Claire» gehört zu den weniger komplizierten «Damen» – sie verträgt die Sonne gut. Bild: zvg

Auf 700 Quadratmetern hat Heinz Sommerhalder deshalb nur diese etwas pflegeleichteren Fuchsien angepflanzt. Ganze 600 Sorten. Die empfindlicheren überwintern im Gewächshaus oder auch mal im Keller.

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Viele Fuchsienarten wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt – hier eine «Belle de Spa». Bild: zvg

200 verschiedene Fuchsien findet man in Kübeln rund ums Haus. Seine Kinder, wie Heinz Sommerhalder seine Fuchsien liebevoll nennt, hat man eben gerne nah bei sich.

So werden Fuchsien gerne zur Schau gestellt: in hängenden Töpfen. Bild: Valentin Hehli

Mit seinen ungewöhnlichen Arbeitszeiten - als Busfahrer im Schichtdienst - konnte sich der Fuchsienfan gut um seine Lieblinge kümmern. Anders wäre das nicht möglich gewesen, meint Heinz Sommerhalder. Heute ist er pensioniert.

Topf an Topf reihen sich die Fuchsien bei Heinz Sommerhalder. Bild: zvg

Stolz ist er auf seine eigene Züchtung, die «Limmattal», die sogar in Gärtnereien angeboten wird. Eine weiss-pinke Fuchsie, die er so genannt hat, weil sein geliebter Fuchsiengarten ja mitten im Limmattal liegt. Ein Ort, den es sicher in 1000 Jahren noch gebe, wie er lachend meint. Jede eigene Züchtung wird weltweit registriert.

Fuchsie «Limmattal», die ganz eigene Züchtung von Heinz Sommerhalder. Bild: zvg

Zunehmend Sorgen macht sich Heinz Sommerhalder wegen des Klimawandels. Es könnte sein, dass es auch in der Schweiz irgendwann zu heiss wird für die Fuchsien.

Die Früchte einiger Fuchsienarten kann man essen. Hier die Fuchsie «Pink Rain». Bild: zvg

Deshalb hat er angefangen, andere Pflanzen in seinem Garten anzusiedeln. Und so finden sich zwischen all den Fuchsien auch Agaven, die bis zu 80 Kilo schwer sind.

Die Agaven im Garten von Heinz Sommerhalder. Bild: Valentin Hehli

Und eine eindrucksvolle Engelstrompete mit rund 400 gelben Blüten.

Die Blüten der Engelstrompete. Bild: Valentin Hehli

Auch Schwertlilien und Rosen pflanzt Heinz Sommerhalder an. Besonders Letztere haben es ihm angetan.

Heinz Sommerhalder mit seinen anderen Lieblingen: den Rosen. Bild: Valentin Hehli

Seine Herzensblume aber bleibt die Fuchsie, die grosse Liebe seines Lebens.