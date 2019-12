75 km/h statt 50 km/h — Polizei büsst 24 Schnellfahrer

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle beim Brunnen an der Kreuzung Halden- und Dorfstrasse in Aesch hat die Kantonspolizei während einer Woche 15'195 erfasst, die in Fahrtrichtung Birmensdorf unterwegs waren. Wie die Gemeinde einer Mitteilung schreibt, wurden dabei 24 Übertretungen geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 75 km/h. Signalisiert ist an der Messstelle eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. (liz)