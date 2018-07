2005 starteten Ulrich Görlich und Meret Wandeler vom Institut für Gegenwartskunst an der ZHdK mit der Langzeitbeobachtung. Zwischenzeitlich wurden auch 2007, 2009, 2011, 2013 und 2015 Fotos geschossen – die Stadt verfügt also über ein Daumenkino mit 63 unterschiedlichen Sujets. Dieser Tage schalteten die Projektverantwortlichen die Fotos aus dem Jahr 2017 auf ihrer Website online, und auch diese zeigen die jüngsten Veränderungen in Schlieren eindrücklich. Hatte die Stadt vor 13 Jahren, als das Projekt startete, lediglich 13'000 Einwohner, waren es im vergangenen Jahr bereits über 18 600. Nur eine rasante Bautätigkeit ermöglicht eine derartige Bevölkerungszunahme. Vorbei ist die Bauerei noch lange nicht. So sind die Fotos aus dem vergangenen Jahr auch Vorboten der Projekte, die noch kommen. So verschwinden alte Häuser allmählich wie auf dem Geistlich-Areal. Bauabsperrungen signalisieren Aufbruchstimmung wie beim Spital Limmattal. Auch schiessen Hochhäuser wie Pilze aus dem Boden, wie auf dem Wagi-Areal zu beobachten ist.