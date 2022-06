Dietikon 6 von 2'025 Lenkern waren zu schnell Die Kantonspolizei Zürich stoppte in Dietikon sechs Autofahrende, weil sie die Geschwindigkeitsbeschränkung missachtet hatten.

Zu schnell unterwegs: 6 Autofahrende in Dietikon wurden aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen von der Polizei geahndet. Themebild: Baona / iStockphoto

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Heimstrasse in Dietikon in Fahrtrichtung Spreitenbach hat die Kantonspolizei sechs Übertretungen geahndet. Kontrolliert wurden 2'025 Fahrzeuge, wie die Stadt Dietikon mitteilt.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 59 km/h, erlaubt sind an der Messstelle 50 km/h.