582 Steinmürli-Kinder sangen diverse Weihnachtsklassiker

Kurz vor den Weihnachtsferien finden an vielen Schulen Weihnachtsaufführungen statt. So wurde am Freitag in der Stadthalle Dietikon auch das Weihnachtssingen der Schuleinheit Steinmürli durchgeführt. Alle Klassen – vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse – beteiligten sich daran.

Unter der musikalischen Leitung von Stefan Stebler präsentierten 582 Schülerinnen und Schüler ein vielfältiges Programm an stimmungsvollen Liedern in verschiedenen Sprachen. Unter anderem wurden Klassiker wie «Rudolf das Rentier» oder «All I want for Christmas is you» gesungen. «Das Weihnachtssingen ist eine alte Steinmürli-Tradition», sagte Schulleiterin Simone Ackle-Lüchinger. Zudem sei die Aufführung der Startschuss für die Ferien. «Erfahrungsgemäss wird der Saal voll», sagte die Schulleiterin. Deshalb wurden Stühle für rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer aufgestellt. Und tatsächlich füllte sich der Saal in kurzer Zeit. Viele Eltern kamen, um ihren Kindern zuzuhören.

Nach den Herbstferien begannen sie damit, die Stücke zu proben

Da die Veranstaltung am Freitagmorgen durchgeführt wurde, konnten nicht alle Eltern anwesend sein. «Meine Eltern arbeiten heute. Deshalb kommen sie nicht hier her», sagte die zwölfjährige Lakshiga. Trotzdem freute sie sich sehr darauf, die Lieder vor Publikum zu singen. Immerhin hatten die Kinder zusammen mit ihren Lehrpersonen schon nach den Herbstferien damit begonnen, die Lieder einzustudieren.