5,8-Millionen-Minus soll mit 3-Prozent-Steuererhöhung abgefedert werden

Schlieren gerät in die roten Zahlen: Für das kommende Jahr rechnet der Stadtrat mit einem Minus von rund 5,8 Millionen Franken. Dies geht aus dem jüngst veröffentlichten Budget hervor. Der Steuerbedarf wird 2021 voraussichtlich 62,8 Millionen Franken betragen, wovon bei einem Steuerfuss von 114 Prozent 57 Millionen gedeckt sind. Hielte der Stadtrat am aktuellen Steuerfuss von 111 Prozent fest, betrüge das Minus 7,3 Millionen Franken. So oder so gilt: «Das Defizit kann nicht vollumfänglich aufgefangen werden, jedoch ist eine noch grössere Steuerfusserhöhung zur Stützung des privaten Konsums sowie der Wirtschaft aus heutiger Sicht nicht sinnvoll», schreibt der Stadtrat. Auswirkungen für Unternehmen werden derweil durch eine Gewinnsatzsenkung von 8 auf 7 Prozent abgefedert. «Dadurch verzeichnen juristische Personen eine tiefere Steuerbelastung als in den Vorjahren.»

Das Minus resultiert bei einem erwarteten Aufwand von 172,7 Millionen Franken und Erträgen von 166,9 Millionen Franken. Höhere Ausgaben erwartet die Stadt etwa im Bereich Bildung (+2,1 Millionen), beim Personalaufwand (+2,1 Millionen) und bei den allgemeinen Diensten (+1,2 Millionen). Wohl überraschend sinken die Ausgaben im Bereich Soziale Sicherheit um 1,7 Millionen.

Aufgrund von Zuzügen werde die Stadt im kommenden Jahr viele neue Steuerpflichtige aufweisen. Wegen der erwarteten Konjunktur- und Beschäftigungsprognosen habe man die Einkommenssteuern dennoch nach unten korrigiert. «Gemäss Umfragen können diese Mindereinnahmen durch neu angesiedelte Unternehmungen sowie durch steigende Steuererträge bei den Top-Steuerzahlern kompensiert werden», schreibt der Stadtrat.

Aus dem kantonalen Topf des Ressourcenausgleichs erhält Schlieren wegen eines tieferen Mittels bei der Steuerkraft im kommenden Jahr nur 11 Millionen Franken, was rund 2,2 Millionen Franken weniger sind als im aktuellen Jahr.

4 Millionen für Garderobe, 2 Millionen für Altersheim-Projektierung

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen werden im kommenden Jahr rund 21,4 Millionen Franken betragen, wovon 11,4 Millionen auf den Bereich Hochbau und 7,8 Millionen auf den Strassen- und Tiefbau entfallen. Die grössten Brocken sind etwa das Garderobengebäude im Zelgli für 4 Millionen Franken und die Projektierung der neuen Alterseinrichtung für 2 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung beträgt lediglich 3,5 Millionen, wodurch ein Grad von ungenügenden 16 Prozent resultiert. Im allgemeinen Haushalt liegt die Selbstfinanzierung bei knapp 4 Millionen, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 25 Prozent ergibt.

Auch die Eigenwirtschaftsbetriebe liegen mit rund 400 000 Franken in den roten Zahlen. Zusammen mit den geplanten Investitionen entsteht ein Minus von 6 Millionen Franken. Somit steigt die Nettoschuld der Stadt auf 65 Millionen Franken. Dies sind 3274 Franken pro Person.